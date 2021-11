O vývoj kolem letecké dopravy na jihu Čech se zajímal finančního ředitele společnosti JIP – Papírny Větřní Michala Moronga. Na Setkání s hejtmanem přiznal, že někteří jejich zákazníci využívají veřejné letecké linky ze zahraničí. Zatím jsou odkázáni na spoje přistávající na mezinárodních letištích jako je Vídeň, Mnichov či Praha.

„Zajímala by mě proto vize kraje kolem letiště Planá do budoucnosti,“ dotazoval se Michal Morong.

Letiště České Budějovice leží 6 km od centra. Je držitelem licence pro neveřejný mezinárodní provoz umožňující odbavení středně velkých letadel do rozpětí křídel 36 metrů. Slouží hlavně sportovnímu létání a pro obchodní lety. Od začátku roku je zde opět stanoviště letecké záchranky.

Diskutované téma

Letiště je dle jihočeského hejtmana Martina Kuby diskutovaným tématem napříč jižními Čechami. „My ho navíc zdědili po minulém vedení kraje,“ upozornil s tím, že už jsou tam nainvestováno zhruba dvě miliardy.

V areálu v minulých letech vznikl nový terminál s halou a zvažovalo se vybudování mezinárodního letiště. „Zásadním problémem je chybějící certifikace na to, aby mohlo řídit a přijímat právě mezinárodní lety. Navíc jde o jediné letiště v České republice, jehož fungování zatím nespadá pod státní podnik Řízení letového provozu. To je výjimka, u které mi není jasné, jak k ní vůbec došlo,“ vysvětlil Martin Kuba.

Až bude sestavena nová vláda, hodlá s tímto problémem oslovit nového ministra dopravy. „Beru si to jako jeden hlavní úkol,“ sdělil hejtman.

Jak tento týden informoval, letiště vedení Jihočeského kraje zdědilo po předchůdcích, navíc má řadu vad na kráse. „Úřad civilního letectví říká, že Řízení letového provozu nás řídit nebude, takže si musíte nastavit řízení i systémy sami. Avšak s tím nejsou u nás v republice zkušenosti. Jsme první, a proto, abychom to vůči Evropě obhájili, budeme pedanti a na vás se to budeme učit,“ parafrázoval vyjádření letového provozu.

Zároveň dodal, že takový proces může trvat i pět let. „Do té doby není kraj schopný ho rozlétat,“ vysvětlil Kuba.

Provozovatelé by se našli. „Když jednáme se zájemci o zprovoznění, tak zjišťujeme, že by letiště mohlo racionálně a ekonomicky fungovat,i bez toho aby, že by bez toho, aby ho kraj dotoval,“ doplnil s tím, že nyní provoz stojí 75 milionů ročně.

Hledají provozovatele

Kraj by tak podle hejtmana rád získal schopné partnera, který by převzal řízení letecké křižovatky. „O koncept zájem je, ale je na něm ještě hodně práce. Problém je i územní plán a zásah do katastru tří obcí, Homole, Planá a Litvínovice. Bohužel se starosty nikdo historicky nejednal,“ uvedl Kuba.

Využití by se mohly dočkat i okolní pozemky. V areálu by mohl vyrůst také komplex cestovnímu ruchu sloužící především segmentu rodiny s dětmi. „Je to pro kraj výzva, mohlo by jít o zábavní centrum, či aquapark. Větší a atraktivní stavby podobného druhu na jihu Čech totiž chybí,“ konstatoval.

Dva až tři lety denně

Část areálu by mohla sloužit dalším investorům tipu Amazon. „Letový provoz by ale nebyl pro Budějčáky dramaticky zatěžující,“ odhadl s tím, že by mohlo jít od dvě až tři cargo letadla denně.

Chce dotáhnout sliby minulého vedení a v budoucnu zde zavést i charterové lety. „Aby odtud mohli Jihočeši létat na dovolenou,“ řekl. Chce udělat jasný plán. „Zásadní bude dohodnout se s Řízením letového provozu,“ uzavřel Kuba.