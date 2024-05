OBRAZEM: Letiště České Budějovice zahájilo sezónu. Do Turecka odlétl první stroj

Petr Tibitanzl

Večerním letem do turecké Antalye českobudějovické letiště nejenom zahájilo novou sezónu, ale vstoupilo i do nové etapy. Do oblíbených dovolenkových destinací se z něj bude létat po celý rok. Podívejte se na první odlet pohledem fotografa Petra Tibitanzla.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte