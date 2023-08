Jako na sportovním utkání to ve středu navečer vypadalo na Letišti České Budějovice. Na odlet Boeingu 737 do Turecka se přišly podívat davy lidí. Někteří seděli i na velkých balících slámy v ose vzletové dráhy u silnice I/3.

První turistický odlet z Českých Budějovic Boeingem 737 sledovaly tisíce diváků. | Video: Edwin Otta

Když začali ve středu odpoledne najíždět k terminálu Letiště České Budějovice první turisté na let do Turecka, začal bývalý armádní vzdušný přístav novou éru. Ale málokdo čekal, co nastane ve chvíli, kdy se letadlo pilotované Jiřím Jirmusem dotklo země po půl deváté večer.

V tu chvíli už sice na letišti byly necelé dvě stovky cestujících, mnozí s rodinným doprovodem, a plot kolem letiště u terminálu obsadily první desítky diváků, ale teprve když se na zpravodajských webech ukázal přílet Boeingu 737, začaly na letiště proudit opravdové davy. Nekonečný had pěších i cyklistů, mezi nimiž se občas protáhlo ještě auto, se vinul po obou stranách příjezdové komunikace mezi hlavní silnicí v Plané a terminálem. Louka u terminálu byla nakonec obsazena několika tisíci lidmi, kteří odlet letadla v půl desáté večer pozdravili potleskem, stejně jako jeho přílet. I to, když pilot na pozdrav zamával po dosednutí vlajkou. Někteří diváci seděli i na velkých balících slámy v ose vzletové dráhy u silnice I/3. Nad provozem na křižovatce silnic od letiště a hlavní v Plané bděla kvůli zvýšenému provozu i Policie ČR.

Poprvé letadlem

Velkou část cestujících tvořily rodiny. Se sestřičkou a rodiči se vydal na cestu třeba šestiletý Josef ze Srubce. „Těším se, hlavně na jídla u moře,“ konstatoval na adresu nadcházející cesty a dodal, že letadlem ještě neletěl.

Obrazem z letiště: Boeing nad Budějovicemi, davy lidí, hostesky i slavobrána

„Dnešek vnímám jako důležitý a přelomový den. Před chvílí tu přistálo první letadlo, kterým odletí první Jihočeši na svou dovolenou od nás, z českobudějovického letiště,“ zdůraznil jihočeský hejtman Martin Kuba za kraj, který je vlastníkem letiště. Jihočeši teď už nebudou muset při cestách do některých destinací jet čtyři hodiny předem kvůli odletům na dovolenou do Prahy. Martin Kuba také poděkoval všem partnerům od Řízení letového provozu přes Úřad pro civilní letectví nebo Čedok až po tým letiště vedený Ivanem Trhlíkem za spolupráci a úsilí, které vedly k zahájení skutečného mezinárodního provozu. Jihočeský kraj do proměny letiště z vojenského na civilní investoval v součtu kolem 1,7 miliardy korun. Nyní konečně investice začíná sloužit.

Potenciál k rozvoji

Všem, kteří odlétali na dovolenou popřál Martin Kuba šťastný let a doplnil, že kolem letiště jsou velké pozemky a jeho potenciál je obrovský. Třeba jen o dalších turistických odletech se předběžně jednalo i s cestovní kanceláří Fischer. „Letiště má obrovský potenciál, který chceme rozvíjet. Rádi bychom sem přivedli firmy, které by tu podnikaly a které by rozšířily nabídku služeb pro cestující,“ řekl Martin Kuba.

Nyní se plánuje necelých třicet letů pro Čedok. „Jsme rádi, že se podařilo díky spolupráci Jihočeského kraje a vedení českobudějovického letiště se všemi úřady i dopravcem dotáhnout všechny důležité kroky ke spuštění provozu a můžeme být dnes u historického milníku českého letectví. Zájem o odlety z Českých Budějovic boří již od začátku rekordy, proto můžeme dnes při slavnostním zahájení potvrdit, že odsud budeme příští léto létat už do pěti destinací. Po celou letní sezónu se tak mohou Jihočeši těšit v roce 2024 na přímé lety nejen do Turecka a Řecka, ale také nově do bulharského Burgasu nebo do Tuniska,“ oznámil při inauguračním letu z Českých Budějovic generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

V Turecku uvítali první let z Budějovic. Byli jsme na palubě, nahlédněte

„Zahájení charterového leteckého provozu z Letiště České Budějovice do turistických destinací je významným krokem ke zvýšení komfortu obyvatel regionu při cestách do zahraničí. Podařilo se tak zajistit životaschopnost projektu, který se příští rok rozšíří o další destinace, kam bude možné z tohoto letiště cestovat,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka.

„Těší nás, že je to naše letecká společnost, která dnes ve spolupráci s Čedokem zahájí historicky první turistický let z Letiště České Budějovice. To je již šestým letištěm v České republice, odkud Smartwings provozuje lety. Jen během letošního července s námi z českých letišť letělo 770 tisíc cestujících, o 12 procent více než ve stejném období loni,“ říká Petr Šujan, obchodní ředitel Smartwings.