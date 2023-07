Pouhé tři týdny zbývají do historicky prvního startu velkého dopravního letadla s dovolenkáři z letiště v Českých Budějovicích. Cestovní kancelář Čedok nabízí zájezdy do trojice nejoblíbenějších destinací.

Letiště České Budějovice se chystá na historicky první let dovolenkářů do turecké Antalye. | Foto: Letiště České Budějovice

Na palubě letecké společnosti Smartwings se klienti dostanou na řecké ostrovy Rhodos a Kréta i do turecké Antalye. Prodeje zájezdů trhají rekordy a proto se cestovka rozhodla přidat další termíny.

Předprodej dovolených pro právě probíhající letní sezónu začal už na konci loňského roku. Čedok v současné době hlásí více než 80 procent prodaných zájezdů s odletem z Českých Budějovic. Kdo by se chtěl vydat na letní dovolenou z krajského města tak má stále šanci. „V nabídce máme teď zájezdy se slevou last minute, volná místa jsou například v druhé polovině srpna do Turecka i do Řecka, stejně tak jako ke konci září. Přidali jsme také kvůli velkému zájmu ještě jeden odlet do Antalye na začátek října, kdy je na Turecké riviéře pořád počasí ke koupání, ale zároveň lepší podmínky pro výlety, třeba na slavné Pamukkale,“ nalákala mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Zájem o tři nabízené destinace je podle cestovní kanceláře přibližně stejný, mírně ale vede Rhodos. „Ve vše oblíbených letních destinací si Jihočeši vybírají nejvíce čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely s all inclusive,“ doplnila Kateřina Pavlíková a pro příští rok přislíbila rozšíření nabídky cestovky. „Při plánování našich zájezdů na poptávku budeme určitě reagovat a chceme představit zase nějaké novinky. Již brzy prozradíme, jaké destinace a kolik letů týdně zákazníkům z jižních Čech příští léto nabídneme,“ řekla.

Karlův hrádek znovu ožívá. Z Hluboké je to sem jen kousek, lodí i na kole

Cestující z českobudějovického letiště budou mít výhodu rychlého odbavení a navíc výrazně ušetří za parkování. Po celou letošní sezónu totiž klienti cestovky mohou svá auta po dobu dovolené nechat na letišti zdarma. Plocha pro stání se navíc do budoucna ještě rozroste. Řidiči jedoucí po silnici E55 mohou v areálu letiště pozorovat čilý stavební ruch. Buduje se tu další parkoviště, které bude spojovat s terminálem v době odletů a příletů kyvadlová doprava. Letiště ji připravuje ve spolupráci s Dopravním podnikem města České Budějovice.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Inaugurační a historicky první let z Českých Budějovic do turecké Antalye je naplánovaný na středu 2. srpna. Na řecký Rhodos se poletí v pondělí 7. srpna a přímé spojení do Heraklionu na řecké Krétě odstartuje v neděli 13. srpna. Český dopravce Smartwings bude na chartery používat letadla typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě.