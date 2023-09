Poptávka po odletech z nového regionálního letiště v jižních Čechách překonala letos všechny původní odhady, proto přichází Čedok s novou destinací už na zimní sezonu. Nejstarší tuzemská cestovní kancelář naváže na úspěch z léta a spouští prodej zájezdů do egyptského letoviska Taba na Sinajském poloostrově.

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích ve středu večer do Antalye v Turecku. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

První let Airbusem A320 odstartuje z dráhy v Českých Budějovicích už 2. února 2024. Termíny budou pokračovat každý týden až do poloviny května. Jihočeši si tak mohou užít dovolenou přes jarní prázdniny, Velikonoce, ale také pro pobyt u moře využít květnové státní svátky. Taba patří k oblíbeným destinacím, kam se dá létat po celý rok nejen za koupáním a šnorchlováním v Rudém moři, ale také za památkami. Turisté také ocení, že tato oblast má výjimku a není třeba získat do cestovního pasu egyptská víza. Cestovatelé tak ušetří za vstupní poplatky do země, ale také za parkování, které je na jihočeském letiště pro všechny zdarma.

„O odlety z Českých Budějovic byl v létě rekordní zájem, proto jsme se rozhodli přidat první destinaci i na zimu. Přímo z jihočeského letiště mohou turisté letět od února do poloviny května na dovolenou do egyptské Taby, která nabízí kombinaci odpočinku u Rudého moře s výlety do sousedního Jordánska nebo Izraele,“ oznámil novinku Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

První let z Budějovic do Antalye. Byli jsme při tom, podívejte

Letiště České Budějovice.Zdroj: Čedok„Naším cílem bylo dát českobudějovickému letišti život a provozovat ho tak, aby ekonomicky dávalo co největší smysl. Jsem opravdu rád, že se nám ten cíl daří naplňovat a k oblíbeným turistickým destinacím, jako je Turecko a Řecko, kam se z českobudějovického letiště létalo tuto sezonu, můžeme Jihočechům pro zimní období nabídnout i Egypt,“ uvedl s potěšením hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a připomněl, že už v příští letní sezoně se bude létat nově i do Bulharska a Tuniska.

Egyptská Taba, jež leží na pomezí několika států, je ideální výchozí bod pro výlety do sousedního Jordánska nebo Izraele. Čeští turisté tak mohou během jedné dovolené navštívit Mrtvé moře, Jeruzalém či Betlém, nebo se vypravit s českým průvodcem na celý den do skalního města Petra. Během dovolené si tak z cestovatelské mapy mohou škrtnout rovnou tři země. Za návštěvu stojí i další místa v okolí letoviska, například město Dahab, klášter sv. Kateřiny nebo Mojžíšova hora. Tato destinace je také oblíbená pro šnorchlování a potápění, jízdu na čtyřkolkách nebo i na velbloudech.

Obrazem z letiště: Boeing nad Budějovicemi, davy lidí, hostesky i slavobrána

Pobyty si mohou klienti vybrat ve čtyřhvězdičkových nebo pětihvězdičkových hotelích s all inclusive stravováním na týden nebo 14 dní, dovolené se dají ve first minute zakoupit již od 13.990 korun na osobu. Pro přílet do Egypta musí turisté předložit cestovní pas s platností alespoň 6 měsíců.

Zájezdy s odletem z Českých Budějovic jsou v prodeji na webových stránkách www.cedok.cz, na více než 50 pobočkách Čedoku po celé České republice a v široké síti prodejců.