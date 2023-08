Cestovní kancelář Čedok zahájila první charterové lety do turecké Antalye kompletně vyprodaným letem s leteckou společností Smartwings, která je tak první aerolinkou na tomto letišti. Čedok během inauguračního letu oznámil, že příští léto bude z Českých Budějovic létat do pěti destinací po celou sezónu, nově na tuniskou pevninu do Enfindhy a do bulharského Burgasu. Letošní destinace budou v příštím roce pokračovat.

První cestující do zahraniční destinace odletěli z letiště v Českých Budějovicích ve středu večer do Antalye v Turecku. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Slavnostního aktu při spuštění letiště se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman a další hosté z Řízení letového provozu ČR, letecké společnosti Smartwings či přímo z vedení Jihočeského letiště České Budějovice.

„Jsme rádi, že se podařilo díky spolupráci Jihočeského kraje a vedení českobudějovického letiště se všemi úřady i dopravcem dotáhnout všechny důležité kroky ke spuštění provozu a můžeme být dnes u historického milníku českého letectví. Zájem o odlety z Českých Budějovic boří již od začátku rekordy, proto můžeme dnes při slavnostním zahájení potvrdit, že odsud budeme příští léto létat už do pěti destinací. Po celou letní sezónu se tak mohou Jihočeši těšit v roce 2024 na přímé lety nejen do Turecka a Řecka, ale také nově do bulharského Burgasu nebo do Tuniska,“ oznámil při inauguračním letu z Českých Budějovic generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Mapa destinací na léto 2024.Zdroj: Čedok

„Zahájení charterového leteckého provozu z Letiště České Budějovice do turistických destinací je významným krokem ke zvýšení komfortu obyvatel regionu při cestách do zahraničí. Podařilo se tak zajistit životaschopnost projektu, který se příští rok rozšíří o další destinace, kam bude možné z tohoto letiště cestovat,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka.

První odlet turistů z Českých Budějovic přilákal několik tisíc diváků

Prvním letadlem, které v historii přistálo v Českých Budějovicích, byl Boeing 737 MAX letecké společnosti Smartwings s registrací OK-SWD pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Po prázdném přeletu z Pardubic uspořádalo jihočeské letiště po dosednutí na dráhu tradiční vodní slavobránu. Cestující z Jihočeského kraje přistáli v turecké Antalyi před půl druhou ráno ve čtvrtek 3. srpna 2023. Slavnostní uvítání čekalo na posádku aerolinky a klienty Čedoku i na turecké straně.

Před prvním letem.Zdroj: Čedok„Dnešek vnímám jako důležitý a přelomový den. Před chvílí tu přistálo první letadlo, kterým odletí první Jihočeši na svou dovolenou od nás, z českobudějovického letiště. Je to chvíle, které předcházely měsíce velmi tvrdé práce a vyjednávání. A teď si můžeme konečně říct: Letiště České Budějovice žije! Byla to moje osobní priorita a politický slib, který jsem Jihočechů dal. S cestovní kanceláří Čedok se ode dneška létá do Turecka a brzy i do Řecka a už příští rok odsud budou mířit letadla po celou letní sezonu i do dalších destinací. Letiště má obrovský potenciál, který chceme rozvíjet. Rádi bychom sem přivedli firmy, které by tu podnikaly a které by rozšířily nabídku služeb pro cestující,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a pochválil nové vedení letiště a všechny jeho zaměstnance za skvělou práci.

První let z Budějovic do Antalye. Byli jsme při tom, podívejte

„Těší nás, že je to naše letecká společnost, která ve spolupráci s Čedokem zahájila historicky první let z Letiště České Budějovice. To je již šestým letištěm v České republice, odkud Smartwings provozuje lety. Jen během letošního července s námi z českých letišť letělo 770 tisíc cestujících, o 12 % více než ve stejném období loni,“ říká Petr Šujan, obchodní ředitel Smartwings.

Zájem o odlety z Českých Budějovic byl již od zahájení prodeje rekordní; zájezdy jsou vyprodané z 90 %. Volná místa se prodávají ještě na druhou polovinu srpna, na vybrané termíny v září nebo na nově přidaný turnus na Tureckou riviéru na začátku října. Do Řecka poletí Jihočeši už příští týden v pondělí a neděli. Cestující rezervují nejvíce čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely s all inclusive, mají zájem i o výlety. Při odletech z jihu Čech mohou využít všichni cestující parkování zdarma a ocení i moderní prostředí a rychlé odbavení.

Zájezdy s odletem z Českých Budějovic jsou v prodeji na webových stránkách www.cedok.cz, na pobočkách Čedoku po celé České republice a v široké síti prodejců.

Na budějovické letiště přiletěl i princ Charles. Vezl si svačinu i náhradní krev

Seznam destinací z Českých Budějovic v létě 2023:

Turecko - Antalya, Řecko - Rhodos a Řecko - Kréta/Heraklion.

Plánované destinace z Českých Budějovic v létě 2024:

Turecko - Antalya, Řecko - Rhodos, Řecko - Kréta/Heraklion, Bulharsko - Burgas a Tunisko - Enfindha.