K leteckým dopravcům, kteří letos z Budějovic vozí cestující na dovolené, se přiřadila i rumunská FlyLili.

Mladá rumunská aerolinka FlyLili vznikla teprve koncem roku 2020. Soustředí se převážně na pronájem letadel cestovním kancelářím formou charterových letů, a to zejména ve spojení s destinacemi v Rumunsku, Bulharsku nebo Turecku. V červenci 2024 FlyLili začala provozovat také pravidelné linky, a to zejména z nového rumunského letiště Brašov GHV, odkud se létá třeba do Mnichova, Stuttgartu, Barcelony, Říma, Milána, Soluně nebo Istanbulu. Další pravidelné linky nabídne i z ostatních rumunských letišť směrem do bavorského Mnichova.