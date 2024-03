V Krumlově bylo pozdvižení. Nad městem kroužil letoun, který patříval Titovi

Co to je za hluk, to sem někam letí vrtulník k nehodě? Tuto otázku si kladli mnozí Krumlováci, když slyšeli stále sílící zvuk motorů. Když pak vzhlédli k nebesům, spatřili něco úplně jiného. Nad městem dvakrát zakroužilo čtyřmotorové letadlo Douglas DC-6B, které bylo vyrobeno v 50. letech v Americe. Tenhle krasavec ale není jen tak nějaký stroj, má za sebou slavnou minulost. Podívejte se.

Letoun Douglas DC-6B z flotily týmu The Flying Bulls kroužil nad Českým Krumlovem. | Video: Ondřej Vítek