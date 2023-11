Už za pár měsíců měla začít létat turistická linka z Českých Budějovic do egyptské Taby. Kvůli událostem v Izraeli ale Čedok tyto plány pozastavil. „Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci jsme se rozhodli odložit plány na přímé lety z Českých Budějovic do egyptské Taby, které měly odstartovat v únoru příštího roku. Bezpečnost pro naše klienty i zaměstnance je prioritou. Do letoviska, které leží nedaleko izraelských hranic, se v probíhající zimní sezoně prozatím nelétá ani z Prahy,“ potvrdila pro Deník Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku. Ze zmíněné turistické destinace dokonce nedávno Čedok turisty v souvislosti s děním v Izraeli evakuoval.