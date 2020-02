Pohyb doporučují pouze po lesních cestách. "V žádném případě nevstupujte do porostu! V minulých dnech došlo v mnoha místech k vyvrácení stromů, mnoho dalších má porušený kořenový systém a hrozí tak jejich následný pád," upozornil jednatel správy táborských lesů Stanislav Vyhnal.

Během tohoto období dojde podle jeho slov k přednostnímu zpracování polomů v blízkosti komunikací tak, aby se minimalizovalo nebezpečí úrazů na lesních pozemcích.

Lesní turistika se by se tak lidem nemusela vyplatit. Podobné vyjádření vydaly i Lesy ČR. "Rozsah škod budeme znát až během několika dnů, kdy lokality budou přístupné. To platí i pro Táborsko," uvedla tisková mluvčí státního podniku Eva Jouklová a dodala: "Vstup do lesů nyní rozhodně nedoporučujeme," upozornila s tím, že nyní hrozí nebezpečí pádu narušených stromů.

Orkány Kyrill a Herwart byly podle Evy Jouklové zatím dvě největší události svého druhu v historii Lesů ČR. Kyrill například ve státních lesích nadělal škody v hodně jedné miliardy a zdecimoval téměř 9 milionů kubíků dřeva. Jakého skóre dosáhne Sabine?