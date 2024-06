Nenápadná rostlinka se světle modrými kvítky není v Česku příliš k vidění. Známe ji ale téměř všichni. Jde o len olejný. Jeho semínka i z nich lisovaný olej velmi prospívají našemu zdraví. Len je ale i přesto často opomíjenou plodinou. Zařazení lněných semínek nebo oleje do jídelníčku přitom může přispět k prevenci některých kardiovaskulárních chorob a dokonce i prokazatelně pomoci při léčbě rakoviny.

Len olejný na plantáži v Dolní Pěně. | Video: Jana Urbanová

Pole plného drobných modrých kvítků lnu si mohou všimnout zákazníci jahodové plantáže v Dolní Pěně. Moc takových ale v Česku nenajdeme. „Je to velice okrajová záležitost. Ještě před revolucí se u nás lnu dělalo hodně, šlo ale hlavně o len přadný, který už ale téměř vymizel, protože zpracování vlákna z této rostliny je technologicky náročnější a nebylo ekonomicky výhodné. Lnářství hojně fungovalo například ve Veselí nad Lužnicí a také na Vysočině. Teď se k nám lněná semena vozí nejčastěji z východu,“ přiblížil majitel plantáže a soukromý zemědělec Petr Nouza, který len pěstuje na ploše kolem pěti hektarů. Jde ale o len olejný, který má blahodárné účinky na lidské zdraví.

Petr Nouza prodává samotná lněná semínka tmavě hnědé barvy ve tvaru kapky, která dobře známe například z pečiva, ale především lněný olej. „Pěstujeme konkrétně odrůdu Libra. Má příznivý poměr omega-3 mastných kyselin, které v podstatě hned tak v něčem nejsou. Najdeme je v rybím tuku, chia semínkách a pak v našem českém lnu. Proto jsme z něj začali lisovat i olej. Chuťově sice nemusí každému vyhovovat, protože má nepatrný nádech do rybího tuku, ale o to je pro nás prospěšnější,“ poznamenal Petr Nouza. Jeho lněný olej je ideální pro studenou kuchyni, například do salátů nebo snídaňových směsí s ovesnými vločkami, cereáliemi nebo kaší.

Turisty na cestách Hradeckem potěší samoobslužné stánky. Víme, kde je najdete

Skvělé výsledky má lněný olej například i při léčbě rakoviny. Se zjištěním přišla německá biochemička Johanna Budwigová, patřící mezi významné evropské autority v oblasti tuků a výživy. Byla sedmkrát nominována na Nobelovu cenu. Převrat ve vědeckém světě způsobila nalezením vztahu mezi rakovinou a metabolizmem tuků a svými úspěchy při léčbě nemocných rakovinou pomocí systému olejovo-bílkovinové stravy. Její hlavní složkou byl právě za studena lisovaný lněný olej.

„Mám řadu zákazníků, kteří od nás lněný olej odebírají a někteří se s jeho pomocí dokonce vyléčili. Stejnou zkušenost mám i z vlastní rodiny. Samozřejmě ale olej nemusí být všemocný,“ dodal Petr Nouza. Právě zdravotní hledisko je tím hlavním, proč se pěstování a zpracování lnu věnuje.

FOTOHÁDANKA: Poznáte obec podle fotek? Na tak malou ves má spoustu atrakcí

Len olejný není náročný na stanoviště. Jeho pěstování začíná na jaře výsevem semínek a sklizeň plodiny pak nastává v období žní. „Po sklizení len putuje na rošty ve skladu, kde ho sušíme. Do sušičky, kde se suší cíleně teplem z plynu, ale semena nedáváme, aby se nepoškodila. Pouštíme pod ně venkovní vzduch, když je suchý a teplý a během tohoto procesu přehazujeme semínka lopatou, takže je to hodně o ruční práci,“ popsal Petr Nouza. Výtěžnost oleje ze semen je zhruba 30 procent. Kromě lněného oleje dělá zemědělec i další oleje jako je řepkový, makový nebo olej z ostropestřce.