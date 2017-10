Lékárny a praktičtí lékaři ve středu stávkují

Táborsko /ANKETA/ - Do středeční stávky se na Táborsku chystá zapojit až 90 procent praktických lékařů. Vadí jim povinnost vydávat elektronické recepty, jež označují za nedopracovaný paskvil.

Do stávky se na Táborsku ve středu zapojí většina praktických lékařů.Foto: Deník / Lenka Klimentová

Středa je pro mnoho lékařů a lékárníků dnem avizované stávky proti nově zavedené úhradové vyhlášce a elektronickým receptům, které mají vejít v platnost od nového roku. Někteří se zúčastní stávky pouze symbolicky, aby podpořili ostatní kolegy, ale mnozí zavřou své ordinace úplně. Na Táborsku by se mělo jednat až o 90 procent praktických lékařů.

Patří mezi ně i předseda táborské organizace Sdružení praktických lékařů ČR Pavel Audy. „Pokud vím, na Táborsku se do stávky nezapojí pouze tři nebo čtyři praktičtí lékaři,“ uvedl s tím, že o které jde, nám sdělit nesmí. V okrese přitom ordinuje přibližně padesát praktických lékařů.

Za největší problém označil Pavel Audy nedostatečné financování a také nové povinnosti, jež ohrožují dostupnost zdravotní péče. „Hrozí, že od ledna kvůli elektronickým receptům a EET své ordinace zavře řada lékařů, především těch v důchodovém věku,“ uvedl Pavel Audy.

Podle jeho slov se nedá počítat s tím, že lékař, který již léta přesluhuje, bude chtít investovat do nového zařízení na elektronické recepty. Ty navíc ani nefungují podle představ lékařů. Jejich současnou podobu označil za zcela nevyhovující. „Nebojím se říct, že se jedná o naprostý paskvil. Místo toho, aby nám práci zjednodušil, ji naopak komplikuje,“ neskrývá rozčílení.

Od elektronického receptu očekával, že umožní lékařům porovnávat léky, které už má pacient předepsané, a zjistit tak případné kontraindikace. „Takové řešení bychom brali všemi deseti, ale bohužel to takto vůbec nefunguje. Jen místo názvu léku na receptu vyleze čárkový kód,“ dodal Pavel Audy. Má také obavy, že řada lékařů na nárůst administrativy zareaguje odchodem do důchodu. „Již nyní je na Táborsku v důchodovém či těsně předdůchodovém věku kolem osmdesáti procent praktických lékařů,“ upozornil Pavel Audy.

Jeho slova potvrzuje také lékařka Yvetta Fialová ze Soběslavi, jež se do stávky chystá zapojit také. E-recept si přitom nechala na zkoušku zprovoznit již v září a s jeho fungováním rozhodně není spokojena. „Prostě to neběhá jak má, a od ledna by to mělo být povinné? Program například vůbec nevezme recept magistraliter,“ upozorňuje na jeden z problémů.

Jde o lék, který je připravován v lékárně podle rozpisu stanoveného lékařem na receptu. „Nemůžu tak například rozepsat na recept mastičku, kterou by poté lékárník namíchal,“ vysvětlila. Dále popsala nárůst administrativy, ke kterému v posledních letech došlo. „Musím například každodenně měřit teplotu v ordinaci i v čekárně a vše zaznamenávat,“ dodala.

K tomu má kromě elektronických receptů ještě přibýt elektronická evidence tržeb. „Nevím, zda si státní úředníci vůbec uvědomují, jak to vše prodlouží dobu nutnou k vyšetření jednoho pacienta,“ uvedla Yvetta Fialová s tím, že pokud bude administrativa dál přibývat, bude zvažovat odchod do důchodu. Jediné, co jí v tom dosud brání, je starost o pacienty.

Ke stávce praktických lékařů se přidali také lékárníci. Někteří své lékárny zavřou, jiní se k protestu připojí alespoň symbolicky. Táborská lékárna U Bílého jednorožce zůstane ve středu otevřená, lékárník Vladimír Novotný však protest lékařů podporuje. „Na problém s financováním zdravotnictví je rozhodně třeba upozornit, nechceme však takto razantní formou,“ upřesnil Vladimír Novotný.

Přestože táborská nemocnice v souvislosti se stávkou nijak zvlášť neupravila svůj provoz, pacienti s akutním problémem nemusejí mít obavy. „Jsme nemocnice, která denně ve svých ambulancích ošetří přes 900 pacientů. Akutní případy ošetříme stejně, jako každý jiný den,“ uvedla mluvčí táborské nemocnice Martina Janouchová. Na ošetření většího množství úrazů je nemocnice připravena celoročně v rámci traumatologického plánu.