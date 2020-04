Deníku to včera potvrdil ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš: „Všichni se tak mohou vrátit od pondělí na své oddělení.“

Proč nemuseli zůstat doma ve čtrnáctidenní karanténě a stačil u nich negativní test a úplná absence symptomů nemoci Covid-19, vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrobová: „Ihned po zjištění výsledku testu u pacientky, která byla přijata do Nemocnice Prachatice, a.s., s jinými zdravotními potížemi a nevykazovala symptomy onemocnění COVID-19, provedla nemocnice všechna potřebná opatření. Zdravotnický personál, který přišel do kontaktu s pacientkou, byl vyšetřen, ve všech případech s negativním výsledkem. Všichni vyšetření zdravotníci jsou i po deseti dnech bez klinických obtíží. Vedení nemocnice přijalo veškerá potřebná opatření, aby byl zabráněno případnému šíření infekce. Personál bude používat ochranné pomůcky v dostatečné kvalitě zabezpečení, vnitřní uspořádání na oddělení je uzpůsobeno tak, aby tito zdravotníci nepřišli do kontaktu s dalšími kolegy a budou se tak budou moci postupně vracet k výkonu práce.“

Do práce se vrátí i zaměstnanci krumlovské porodnice, kde pracoval jeden nakažený lékař. Ti strávili čtrnáct dnů v povinné karanténě.