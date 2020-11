Nákazou si prošla například Kamila Janovičová, herečka činohry. „Bolela mě hlava, měla jsem minimální čich a chuť,“ vzpomínala na téměř žádné příznaky těsně před koncem izolace herečka. Jak povinnou karanténu prožila?„Snažím se zabavit. Mám vycíděno, nahrávám neteři, tancuji,“ líčila, jak zvládala odloučení od ostatních lidí a nudu. Kamila Janovičová ještě, než byla označena za pozitivní, ale musela do preventivní karantény, se pořád hlídala.

„Byla jsem hysterická, pozorovala jsem se, hledala příznaky. Stačila jen přesezená noha,“ vzpomínala. Potom přišla ztráta čichu a chuti. „Měla jsem divný pocit v puse, jídlo nebylo tak výrazné. Schválně jsem si uvařila kávu bez cukru a nepoznala bych to. Necítila jsem cigarety,“ vysvětlovala zvláštní pocit. Zkusila si pak nově vařit zdravá jídla, která jí dříve nechutnala. Čich i chuť se vrátily po týdnu.

„Poznala jsem to, když jsem měla zapálenou svíčku a najednou ucítila kouř,“ dodala herečka. Izolaci strávila Kamila Janovičová na ubytovně Jihočeského divadla v garsonce. „Rozběhnu se do lesa, chybí mi příroda. A pojedu domů,“ nechala se slyšet, kam vyrazí, až bude moct. Chtěla se také učit role. „Text k novince Café Groll mám na vrátnici v divadle,“ usmála se Kamila Janovičová.

Její kolega z činohry Dan Kranich též onemocněl. „Bolela mě hlava, měl jsem rýmu a byl jsem unavený, naštěstí to nebylo tak hrozné a měl jsem lehký průběh,“ vzpomínal. Že skutečně přišel o čich, prý testoval na pepři. Jak se nakazil? Zřejmě od kolegy, který přišel do divadla přezkušovat a pak si povídali na terase. „Byl pozitivní, tak jsem musel taky na testy,“ vyprávěl herec a uvažoval: „Šíří se to jedna báseň.“

Být zavřený doma, pro něj byla otrava. Naštěstí měl lehký průběh také a nic mu nechybělo. „Nikdo se o mě starat nemusí, jsem v pohodě. Objednávám si jídlo přes internet a kolegové z divadla jsou hodní, nechají mi nákup přede dveřmi,“ vyprávěl. Co dělal doma? „Snažím se neuschnout. Chodím z kuchyně do obýváku. Je to občas na palici,“ připustil.

Čas věnoval kromě filmům i četbě i psaní. „Ve dvou místnostech toho moc nenapíšu, chybí mi podněty,“ postekl si. „Taky jsem si koupil playstation, ale nemám televizi,“ zasmál se Dan Kranich. Po konci izolace plánoval jet Dan Kranich do Prahy za přítelkyní. „Rekonstruujeme byt a ona na to zůstala sama. Musel jsem odjet do Českých Budějovic, v Praze nešlo být v izolaci,“ vysvětloval.

Oba dva herci nemoc zvládili a již jsou zdraví.

OPERA BEZE ZPĚVU I HOME OFFICE

Nákaza zavítala také do opery. Prošel si jí i Lukáš Randák, který zpívá ve sboru. Nyní je z toho „venku“ už 14 dní. I jeho postihla ztráta čichu a chuti. Jak zjistil, že se nakazil? „Divadlo nás poslalo hromadně na testy, protože někdo z nás byl pozitivní,“ říká Lukáš Randák a dodává, že nebyl překvapen, že je sám nakažený.

„Bylo nás totiž víc a počet stoupal,“ objasňuje. V karanténě si zpříjemňoval chvíle alespoň chozením na terasu, když bylo hezky. Lukáš Randák zároveň působí v divadle na produkci, takže mohl pracovat z domova na home office z izolace. „Měl jsem štěstí,“ mluví o svém průběhu nemoci. Jakmile to bylo možné, vrátil se zpátky do divadla. „Zkoušíme inscenace, které se posunuly. Zpívat nesmíme, dozkušujeme bez orchestru,“ přibližuje zpěvák. Téměř připravená je např. novinka Polská krev, která měla mít premiéru 23. října. Jak zkouší beze zpěvu?

„Je to opereta, tam se taky mluví, nejen zpívá, ale musíme mít roušky,“ říká. Na programu už byla i zkouška kostýmová, líčení, česání. Před uvedením stačí dozkoušet s orchestrem. Změnila zkušenost Lukáši Randákovi pohled na nemoc? „Beru ji stále stejně, s respektem. Nemyslím si, že covid neexistuje a nevěřím konspiračním teoriím. Těm, kteří už jsou nemocní, přeji, aby měli lehký průběh, jako já,“ vzkázal.