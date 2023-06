Utonulé jeptišky a krutí mnichové. Z pověstí jihočeských hradů a zámků mrazí

Pověst o Bílé paní slyšel nejspíš už každý z nás. Znáte ale třeba legendu o černém psu, který hlídá hromadu zlata na zřícenině Příběnic? A co takhle vyprávění o skřítkovi na Dívčím Kameni, kterému byste slušně měli odpovědět na jeho kýchnutí? Pojďte se s námi podívat na to, co se vypráví o hradech a zámcích na jihu Čech. A připravte se, z některých legend vás může vážně zamrazit…

Otázku přízračných mnichů na Nových Hradech dokázal rozlousknout až pohotový kovář. A vy víte, které zvíře nestvořil Bůh? | Foto: Deník/Adam Hudec