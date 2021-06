Květnaté pásy a hmyzí hotely

Květnaté pásy by měly vzniknout hned v několika lokalitách, jednou z nich je Stromovka, dále dojde k osazení květináčů u Družby, které jsou také v majetku města. Hmyzí hotely by se mohly umisťovat v parku Stromovka, v parcích, ale také v zahrádkách škol a školek. Realizace se ujal ve spolupráci s magistrátem sám navrhovatel projektu, dále probíhala jednání s Jihočeskou univerzitou a Biologickým centrem, která přinesla důležité odpovědi, zejména jaké osivo použít tak, aby květnaté pásy vydržely a u hmyzích hotelů je důležitá právě výplň daného hotelu, kterou budou vytvářet v centru tak, aby hmyz využíval hotel co možná nejvíce, v plánu je rozmístit 10 takto připravených hmyzích hotelů. Lokality, kde budou umístěné hmyzí hotely navrhne odborník z Biologického centra Akademie věd. I nadále navrhovatel spolupracuje s JČU a Biologickým centrem AV, kde po vzájemné domluvě dospěli k závěru, že luční kvítí je nejvhodnější vysít v září, před založením květnatého pásu se pozemek zrekultivuje. Termín realizace září 2021.

Květnaté pásy a hmyzí hotely.Zdroj: Město České Budějovice