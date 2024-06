KVÍZ: Co víte o životě zubra evropského? O jeho záchranu usilují i v ZOO Tábor

/VIDEO/ Zubři Tajfun a Tatranka ze ZOO Tábor odjeli do nového domova v Srbsku. Právě táborská zoologická zahrada se zabývá návratem do přírody, takzvanou reintrodukcí, téměř vyhynulého zubra evropského od roku 2016. Toto impozantní až tunu vážící zvíře má bohatou historii a zajímavý život. Co všechno víte o zubrech? Vyzkoušejte si své znalosti v kvízu.

Do Větrov se vrátil zubr. | Video: Alena Šatrová