KVÍZ: Víte, co byly za socialismu Akce Z, VUML, superky či jarmilky?

Posametová česká historie slaví ve čtvrtek 17. listopadu takzvaná Kristova léta. Někdo si po těch 33 let uchovává na socialismus nostalgické vzpomínky, pro další je to dávná minulost, do níž už by se nikdy nechtěli vrátit. A pro mladé jde o nepochopitelnou dobu, kdy se žilo bez internetu a mobilů.

Fronty před plzeňským Tuzexem v 80. letech minulého století. Repro z knihy Procházka Plzní před rokem 1989, vydal Starý most | Foto: Archivní snímky