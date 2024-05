Postava dobrého vojáka Švejka se nesmazatelně otiskla do české i zahraniční literatury, filmu, humoru a mnoha míst jižních Čech, především do Písku a Putimi. V Písku se například v sobotu 11. května uskuteční známá turistická akce nesoucí jeho jméno. Jak dobře znáte Švejka, jeho hlášky a další věci, které s ním souvisí?

Švejk zanechal mnoho stop na Písecku. | Foto: Deník/Petr Brůha

Švejkovka vznikla v roce 1967 a vedla z Tábora do Písku. Tehdy se parta turistů sebrala a vyrazila po státní silnici na pochod, který ještě nenesl svůj dnešní název. Druhý ročník už startoval z Písku od kina Svět. Do sedmého ročníku měl pochod jen jednu trasu, od osmého dvě a od jedenáctého tři. S patnáctým ročníkem přibyla cyklotrasa a se sedmnáctým také vodácká trasa. Co se týče účasti, první ročník si vyšláplo 52 lidí, osmý 1302 a devátý už 2554 lidí. Rekordní účast byla v roce 1989. Kolik to bylo, si zkuste tipnout v našem kvízu.