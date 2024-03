Navíc by po obměně výsadby nemusely ty vysloužilé skončit hromadně v odpadu. Na dotaz Lucie Kováčové, zda alespoň trvalky najdou jiné uplatnění, odpovídá místostarosta Radoslav Kacerovský: „Využití rostlin z krátkodobých výsadeb bývá problematické. U letniček je to jasné, to jsou rostliny na jednu sezonu, dvouletky (např. macešky) také nemá smysl po odstranění z výsadeb zachovávat. A potom jsou rostliny, které mají z dlouhodobějšího hlediska ještě určitou perspektivu," naznačuje s tím, že ale jejich přesazení, péče o ně, uskladnění cibulovin a opětovná výsadba by znamenala mimo jiné další zakázku pro zahradní firmu a náklady pro město.

I přes zásah nenechavců by se ale Tábor měl záhy pochlubit velkou květinovou parádou. Začátkem týdne v táborských ulicích přibylo 2999 nových jarních rostlin. Vykvést by mělo jen v centru 10 000 květin. „Do nádob na Žižkově náměstí, u Billy na Křižíkově náměstí a na náměstí T. G. Masaryka vysázeli v úterý během pár hodin zaměstnanci městského zahradnictví Strakonice celkem 2999 jarních rostlin. Ty tak doplní 7 120 ks cibulovin, které do těchto nádob zahradníci vysázeli již na podzim, a doposud byly chráněny chvojím. V následujících týdnech tak postupně tyto plochy rozkvetou 636 petrklíči, 968 pomněnkami, 1395 maceškami, a tisíci tulipánů, narcisů a dalších cibulovin. V květnu tyto výsadby nahradí nové, moderní letničkové výsadby, které můžeme znát například ze Strakonic nebo Českých Budějovice. Máme se na co těšit," slibuje obyvatelům vedení města.

Ušetřeno nezůstalo například ani prostranství přímo před infocentrem. Zloděj ale možná nezůstane bez trestu. Jak naznačuje strážník městské policie a zastupitel Tábora Miroslav Ryba, leccos o totožnosti nenechavce by mohly naznačit záběry z městského kamerového systému. Objasní, co přesně se stalo, a pak se rozhodne o dalším postupu.

To ale hledá alespoň kompromisní řešení. „Použitelných k zachování by mohlo být cca 600 petrklíčů. Již nyní hledám místa, kam by bylo možné je trvale přesadit," naznačuje místostarosta s tím, že na mysli má třeba záhonky u domů, kde se o ně starají ještě nadšení obyvatelé, vybrané trávníky po městě a v příměstských částech a třeba i botanickou zahradu. „U cibulovin předpokládám vytřídění a ponechání silných cibulí a jejich uskladnění za poplatek u zahradníků, kteří nám výsadby realizovali. A na podzim bychom silné a zdravé cibule opět zkusili na vytipovaných místech po městě vysázet. Za pár let by mohly některé trávníky zajímavě kvést jarními cibulovinami," nastiňuje Radoslav Kacerovský svou představu s tím, že i jemu jako milovníkovi květin je likvidace životaschopných trvalek proti srsti.

Přesazování by se podle něj s ohledem na úsporu nákladů mohli ujmout někteří zaměstnanci radnice a další nadšení dobrovolníci. „Pokud budete mít tip na místo, kam by se takové rostliny hodily nebo tip na nadšence, kteří by se mohli do takových akcí zapojit, sem s nimi," vyzývá Táboráky.