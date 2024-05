Chotoviny se blýskly jedinečnou květinovou výstavou. Podívejte se, co nabídla

/VIDEO/ Letničky, bylinky, skalničky, balkonovky, kaktusy, ovocné stromy i keře, zeleninová sadba, keramika, rybičky do jezírek, výrobky z proutí i dřevěné hračky. To vše a mnohem více, včetně bohatého občerstvení lákalo od pátku 10. do neděle 12. května do Chotovin na Táborsku.

22. ročník tradiční prodejní výstavy květin v Chotovinách se uskutečnil od pátku 10. do neděle 12. května 2024. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová