Květinová soutěž v Táboře byla spuštěna, hlasuje se online

Pro letošní rok nejsou v soutěži o nejkrásnější květinovou výzdobu v Táboře vyhlášeny jednotlivé kategorie. O třech nejhezčích výzdobách ve městě rozhodne pouze veřejnost v elektronickém hlasování. To bylo zahájeno v pátek 14. srpna a potrvá do 28. srpna do 10 hodin dopoledne.

Číslo 3. Do letošní květinové soutěže se přihlásilo 15 účastníků, rozhodne se ve dnech od 14. do 28. srpna na facebookovém profilu města. | Foto: Archiv města Tábor

Svého favorita mohou lidé podpořit na facebookovém profilu města Tábor. Hlasy lze zasílat také prostřednictvím emailu koordinatorzm@mutabor.cz, kam zašlete číslo fotografie, hlasovat lze pouze jednou, do předmětu je třeba uvést heslo květinová soutěž. Na výherce čeká finanční odměna. Online hlasování zde: https://www.facebook.com/events/993541744408487/?active_tab=discussion

Autor: Lenka Pospíšilová