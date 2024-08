Ilustrační foto. Svou květinovou výzdobu mohou letos Táboraci hlásit do 18. ročníku květinové soutěže až do soboty 31. srpna.

Jak informuje místostarosta Radoslav Kacerovský, podmínky letošní květinové soutěže jsou obdobné jako v minulých ročnících. „Přihlášky přijímáme do soboty 31. srpna. V předchozích letech to bylo do konce července, letos jsme to o měsíc prodloužili, protože některé rostliny se mohou rozrůst až v průběhu srpna. Chtěli jsme tak aby mělo šanci ukázat své výsadby v plné kráse více lidí,“ vysvětluje.

Kategorie určeny nejsou, jde jen o splnění základních podmínek. „Osobně se snažím soutěžící motivovat a když mohu, tak šikovné Táboráky přesvědčuji, aby své krásné kytičky do soutěže přihlásili a inspirovali tak i ostatní,“ zmiňuje místostarosta s tím, že problém je, že lidé jsou většinou skromní, neradi se chlubí a spíše se stydí své zahrádky, terásky či skalky přihlásit.

Hodnocení přihlášení během 14 dní v září dostane na starosti veřejnost prostřednictvím facebooku Zdravého města Tábor, které soutěž pravidelně pořádá. Ti nejlepší získají hodnotné ceny. „Pět nejlépe hodnocených květinových výzdob letos získá poukázky do zahradnictví v celkové hodnotě 10 tisíc korun,“ upřesňuje Radoslav Kacerovský.

Do soutěže lze hlásit rozkvetlá okna, balkony, terasy či předzahrádky. Stačí vyplnit přihlášku dostupnou na webu (viz níže) a poslat ji společně s fotografií na email eva.oupicova@mutabor.cz, nebo ji doručit osobně osobně do kanceláře číslo 202 (v druhém mezipatře) na Žižkově náměstí čp. 2.

Loni se do pěstitelského klání přihlásilo celkem 11 soutěžích. Cílem soutěže je motivovat táborské obyvatelstvo, aby zkrášlovalo veřejný prostor květinovou výzdobou. (lep)

Podrobné podmínky soutěže včetně pravidel lze najít na webu města zde.