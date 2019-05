Radnice anketu vyhlašuje od roku 2007, domy, byty i provozovny, zahrádky a předzahrádky v ní bojují o tituly a ceny v několika kategoriích. Zájemcům stačí poslat přihlášku do 31. července, přiložit mohou i jednu fotografii.

Koordinátorka Zdravého města Jana Lorencová anketu přiblížila. „Kromě odborné komise, která objekty zhodnotí, dostanou možnost zvolit nejhezčí výzdobu i obyvatelé města. Hlasování se uskuteční v srpnu na webových stránkách města,“ upřesnila.

Přihlásit se může kdokoliv, kdo bude mít v době hodnocení vyzdobenou fasádu živými květinami či rozkvetlou předzahrádku nebo zahrádku. „Nezbytnou podmínkou je však viditelnost z veřejném prostranství,“ dodala Jana Lorencová.

NOVÁ KATEGORIE

Letošní ročník má i novinku. Účastníky rozdělí do pěti kategorií. Všichni, co poskytnou fotografii budou zařazeni navíc do veřejného internetového hlasování a novou kategorií jsou tzv. nováčci.

„V té budou hodnoceni samostatně soutěžící, kteří se přihlásí úplně poprvé,“ osvětlila.

Vyhodnocení se bude konat na přelomu srpna a září, hlásit se je možné emailem i písemně. Přihlášky je možné zasílat na e-mail: jana.lorencova@mutabor.cz nebo poštou na adresu Město Tábor, koordinátor Zdravého města a MA21, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor.

Partnerem soutěže jsou zahrádkářské a chovatelské potřeby Vlasta - Josef Matějíček, Tábor.

Formuláře a přihlášky jsou ke stažení na oficiálních stránkách městského úřadu zde.

Soutěžní kategorie jsou:

- fasáda, okna domů či bytů v historickém centru Tábora (památková zóna)

- zahrádka či předzahrádka viditelná z veřejného prostoru v Táboře

- okna, balkony a lodžie u bytových domů zejména v sídlištní zástavbě

Všichni soutěžící, kteří poskytnou fotografii své květinové výzdoby, budou automaticky zařazeni do kategorie internet – nejhezčí květinová výzdoba viditelná z veřejného prostranství. Ti, kteří se přihlásí úplně poprvé, budou kromě výše uvedených kategorií hodnoceni i samostatně v kategorii nováčci.