Právě kvalita vody v Jordánu, respektive její průhlednost je v posledních horkých dnech tématem diskuse koupání chtivých občanů. O výsledcích informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. Průhlednost vody v dolní a střední části nádrže se v době odběru pohybovala kolem jednoho metru. "Oproti předchozímu odběru tedy došlo k významnějšímu snížení průhlednosti, a to zejména v oblasti u hráze. Důvodem je znatelný nárůst biomasy řas a planktonních sinic," naznačuje závěry rozborů Luboš Dvořák.

Podle Jana Potužáka z Povodí Vltavy současné množství sinic odpovídá stupni 3, přičemž stupeň 1 = žádný výskyt, stupeň 5 = masový výskyt. "Z tohoto pohledu voda vykazuje zhoršenou kvalitu pro rekreaci koupáním a je tedy vhodné se po koupání osprchovat čistou vodou. V přítokové části dosahuje průhlednost vody 0,6 metru. Množství planktonních sinic zde odpovídá stupni 4, kdy je již patrné hromadění sinic v hladinové vrstvě a vytváření takzvaného vodního květu," popisuje Jan Potužák.

Doplnil, že v době odběru se dopolední teplota vody u hladiny pohybovala kolem 23 až 24 °C.

Nádrž Jordán si udržuje setrvalou teplotní i kyslíkovou stratifikaci (zvrstvení). Teplota vody znatelně klesá od hloubky čtyř metrů. Koncentrace kyslíku jsou prakticky nulové od hloubky pěti metrů. V nejhlubší části nádrže (od 11 metrů) se udržuje zóna výrazně zhoršené kvality vody. Množství přitékající vody je velmi nízké (35 l/s). Stejně jako na počátku července neumožňuje kvalita vody u dna nádrže ani hydrologické podmínky v povodí odpouštění vody základovou výpustí.

Co radí hygienici

Největší nahromadění sinic (i toxinů) vzniká právě při vodním květu. Koupání ve vodě obsahující vodní květ nelze rozhodně doporučit.

Pokud se chcete koupat ve volné přírodě, kdekoliv mimo místa pravidelně sledovaná, zkuste před vstupem do vody některou z výše popsaných metod na rozlišení řas a sinic. Když voda obsahuje sinice, řiďte se zásadou č. 1.

Když už se rozhodnete pro koupání ve vodě obsahující sinice, nebo kde je dokonce vytvořen vodní květ, doporučujeme (je-li to možné) se po vykoupání osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly. V tomto případě by kontakt těla s vodou při plavání neměl být delší než cca 10 minut, což je orientační doba; liší se u každého člověka například s věkem a nepřímo ji lze stanovit jako "rozmočenou kůži prstů", která více přijímá látky ze svého okolí. Tohoto jevu se využívá například v různých přísadách do koupelí, v případě sinic by však šlo o látky, které lidskému tělu rozhodně neprospějí.

Vodní květ se po hladině nádrže pohybuje podle toho, jak zrovna vane vítr. Často tak tvoří u břehu vysokou vrstvu, se kterou mohou do styku přijít hrající si děti. Proto je dobré před tímto rizikem děti varovat a hlídat, jak vypadá břeh nádrže, na kterém si hrají.

Po zmizení vodního květu se doporučuje zhruba týden s koupáním počkat (koncentrace přítomných toxinů se po uvolnění z buněk snižuje naředěním a postupně dochází rovněž k jejich přirozenému rozkladu). Zdroj: KHS