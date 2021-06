Zdroj: Deník

První písemná zmínka pochází již z roku 1352. Nicméně už o sto let dříve je v jedné listině zmiňován jistý Pavlík z Oldřichova.

I když je Oldřichov malou vesnici s nevelkým osídlením, kulturně nestrádá. Každoročně si tu místní pořádají pouťovou zábavu, hasičský a myslivecký ples, stavění máje a pálení čarodějnic. A při rozsvěcování vánočního stromku drží tak zvanou vánoční nadílku.

Spolupracují na ní hasiči, myslivci i obec. Scházejí se na ní nejen místní, ale přijdou i děti z okolí. Uplynulý rok byl ovšem výjimkou a většina akcí se nekonala. Letos se však už blýská na lepší časy a starostka Zdeňka Mrázková věří, že bude možné znovu vracet Oldřichovu kulturní vyžití. Jedním z nich má být i na srpen plánované letní kino.

Nový život škol

I Oldřichov v minulosti míval svou vlastní školu. Postavili si ji tu v roce 1895, ale nyní již desítky let nefunguje. Děti tak musejí dojíždět do Ratibořských Hor, nebo do Mladé Vožice.

Obecnou školu dlouho využívalo místní JZD jako kanceláře, poté byla prázdná. Po dlouhých letech ji koupil nový majitel, který se ji chystá opravit. Kromě bydlení by snad měla časem sloužit také k různým přednáškám a podobným kulturním aktivitám.

Oldřichov měl i mateřskou školu. Dlouhá léta ležela ladem, před šesti lety z ní vzniklo komunitní centrum, které výrazně obohatilo společenský život v obci.

Nakoupit není kde

Zatímco živá škola Oldřichovu schází, jiné služby tu fungují dobře. K dispozici tu mají kulturní dům s knihovnou, fungující hospodu, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště pro volejbal, nohejbal a tenis. Co jim však schází, je obchod s potravinami.

„Dříve jsme tu měli dokonce dva obchody, teď už ale ani jeden. Přitom během lockdownu, kdy dospělí tolik nejezdili do práce a děti nechodily do školy, by se nám tu opravdu hodila,“ popsala starostka Zdeňka Mrázková asi největší problém obce.

Sucha už se nebojí

Aby si vesnice udržely mladé rodiny, vědí, že se musejí postarat o zábavu pro děti. A té si tady místní drobotina užije dost i v zimě. Zimní stadion to sice není, ale rybník na návsi ho hodně připomíná. Dokonce tu mají i večerní bruslení, protože v roce 1996 si kolem rybníka postavili osvětlení.

Letos na jaře Oldřichovští přistavili část hasičárny. „Pořídili jsme nové auto, tak byla potřeba ještě jedna garáž,“ vysvětlila Zdeňka Mrázková. Přístavba vyšla na dva miliony, z 80 procent ji pokryla dotace. Obec má také dva nové radary a letos plánuje výměnu oken na vodárně. Obec se také snaží spořit náklady na veřejné osvětlení. „Kompletně jsme přešli na LED světla a máme poloviční náklady na elektřinu,“ upřesnila starostka. Loni obec nechala vybudovat za čtvrt milionu nový vrt, aby si zajistila dostatek vody i v dobách sucha.

Kam na výlet?

V okolí vesnice najdete i několik míst, která stojí za návštěvu. V sousední Moravči je to například rozhledna Kovářka. Kamennou rozhlednu navrhl a postavil místní kovář Ladislav Dobeš. Kromě výhledů do okolí vám nabízí i návštěvu kovářského muzea.

Dva kilometry od Mladé Vožice leží zřícenina hradu Šelmberk, na jejíž hlásku je možné vystoupat a rozhlédnout se po kraji. Dochovala se i část panského obydlí ze 16. století.

Za zmínku také stojí blízký, volně přístupný židovský hřbitov, nacházející se nedaleko Elbančic. K vidění je zde 180 dochovaných náhrobků barokního a klasicistního typu, nejstarší z první poloviny 18. století.

V obci Oldřichov, která leží severně od Tábora, severozápadním směrem od Mladé Vožice, žije 235 obyvatel. K obci náleží osada Těmice. Lokalita je vhodná pro pěší výlety i cykloturistiku.

První písemná zmínka pochází již z roku 1352. Avšak mnohem dříve, a to v roce 1251, je v jedné listině zmiňován nějaký Pavlík z Oldřichova. Vzhledem k tomu, že snad pocházel z Táborska, je možné, že se jedná o stejný Oldřichov.

Ve 14. století byla obec rozdělena na několik částí, z nichž každá měla svého pána. Částečně to byli Rožmberkové a páni ze Štramberka. Až v 17. století byla nejprve rožmberská část Oldřichova a poté i část náležející k Těmici připojena k mladovožickému panství.

Zdroj: Deník/Jiří DintarDominantu obce tvoří kostel sv. Filipa a Jakuba. Stojí na vršku nad návsí a rybníkem a je obklopený hřbitovem. Postaven byl jako raně gotická stavba v polovině 13. století, přestavěn v 80. letech 14. století.

Zřícenina hradu Šelmberk je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce, rozhledna Velký Blaník 13 km, Chýnovská jeskyně 15 km.

V místě působí sbor dobrovolných hasičů, podle údajů z různých zdrojů se uvádí neoficiálně založení sboru v roce 1902. Dále tu působí Myslivecké sdružení Bílá studánka či Jezdecký klub Oldřichovská konírna.