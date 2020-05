Výpadek ve fungování zažily v podstatě všechny kulturní instituce. Například Husitské muzeum se dobu nucené pauzy rozhodlo zúročit tím, že se pracovníci pustili do úprav jednotlivých expozicí.

„Pauza pro nás nebyla přerušením práce. Uzavření návštěvnického provozu a zrušení akcí pro veřejnost se nás samozřejmě dotklo. V muzeu se však dá pracovat na řadě jiných věcí,“ uvedl ředitel Jakub Smrčka. Jednalo se především o přípravu dokumentace či opravu budov.

„Věnovali jsme se také úpravám expozice Husité v přízemí staré radnice, kde nyní dokončujeme úpravy osvětlení,“ upřesnil ředitel muzea. Tato expozice se společně s chodbami starého podzemí otevře v pátek 29. května.

Již od 12. května mají návštěvníci možnost navštívit památník prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Dosud ji využilo přes padesát lidí. „Je to dáno i tím, že je hezké počasí a lidé se už potřebují provětrat. Po návštěvě krásného lesoparku využijí příležitost zajít i do památníku, kde je navíc vstup zdarma a nijak je to tedy neomezuje,“ uzavřel.

Na vládní opatření reagoval i dramaturgický tým Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Připravil program vyjadřující solidaritu soukromým divadlům a nezávislým umělcům. Diváci se tak podle Veroniky Zemanové, která má na starosti PR a výstavy, mohou těšit na zajímavý program. „Hrát se bude v klubu, divadle, ale také v naší zahradě,“ uvedla.

Divadlo zahájí provoz v úterý 9. června komentovanou prohlídkou uměleckých fotografií Richarda Hodonického z rekonstrukce diváckých prostor. Vstupenky na červnový program je možné zakoupit od 25. května. Vstupenky na přeložená představení z března, dubna a května zůstávají v platnosti. Divadlo nyní intenzivně jedná o nových termínech, které bude průběžně zveřejňovat na svých webových stránkách.

Na své znovuotevření v pondělí 11. května připravilo bechyňské muzeum výstavu malíře Stanislava Trnky: Bechyňské veduty.

„Kontakt s lidmi nám všem už chyběl,“ uvedla vedoucí informačního střediska Jolana Siblíková.

Tvorba známého českého fotografa Jana Saudka se do Tábora vrací po pěti letech. Tentokrát jsou pro návštěvníky Galerie U Radnice od pondělí 25. května připraveny jak jeho specifické a avantgardní fotografie, tak i obrazy.

Výstava je malým dárkem k jeho květnovým 85. narozeninám. Z bezpečnostních důvodů se bohužel neuskuteční vernisáž ani doprovodné programy. Výstava bude přístupná veřejnosti až do 24. července.