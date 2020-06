"Série projekcí letního kina začne v úterý dokumentem Olgy Sommerové Jiří Suchý – Lehce s životem se prát," zve Martin Zeman z českokrumlovského Filmového klubu. "Letos se diváci mohou těšit na šestnáct projekcí českých filmů a dokumentů a tří dokumentů z festivalu Jeden svět."

Všechny projekce jsou přístupné zdarma, k dispozici bude i letní bar. "Promítat se bude až na výjimky každé úterý a čtvrtek až do konce prázdnin," připomíná Martin Zeman.

Filmový festival Tady Vary

Pauza v krumlovském klášterním letňáku bude pouze během Filmového festivalu Tady Vary, který se koná od 3. do 11. července v "kamenném" kině Luna. "V letňáku budou uvedeny nové české filmy a dokumenty i časem prověřené klenoty české kinematografie. V nabídce se objeví například Akumulátor 1 Jana Svěráka, české filmy Miloše Formana a Jiřího Menzela," vyjmenovává Martin Zeman. Na samý závěr programu, 25. srpna, je naplánován dokument 11 barev ptáčete o natáčení velkofilmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče, v němž Krumlováci a Krumlov hrají nezanedbatelnou roli.

Během června a července se bude začínat ve 21:30, v srpnu už ve 21:00. V případě deště se představení neuskuteční

Program na červen 2020



úterý 16. června, 21:30: Jiří Suchý – Lehce s životem se prát. Dokumentární portrét českého hudebníka a divadelníka v režii Olgy Sommerové. ČR, 2019, 102 minut.



čtvrtek 18. června, 21:30: Akumulátor 1. Komedie o Oldovi, který svádí lítý souboj mezi přírodními silami a televizí, jež z lidí vysává energii. Režie: Jan Svěrák, ČR, 1994, 102 minut.



úterý 23. června, 21:30: Vojtěch, řečený sirotek. Baladický letní příběh od jihočeských rybníků v jednom z nejlepších českých filmů 80. let. Režie: Zdeněk Tyc, Československo, 1989, 79 minut.



čtvrtek 25. června, 21:30: Teroristka. Černá komedie o učitelce, která se rozhodne zbavit obyvatele městečka místního bosse. Režie: Radek Bajgar, ČR, 2019, 95 minut.



úterý 30. června, 21:30: Staříci. Cesta dvou důchodců za pomstou v podání Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičky v nejlepším filmu loňského roku (Ceny české filmové kritiky). ČR, 2019, 85 minut.



Letní kina v okolí:

V letním kině v Černé v Pošumaví sezóna začíná v pátek 26. června českou novinkou Bourák s Ivanem Trojanem v hlavní roli (120 korun), v Horní Plané je stejný den na programu nová filmová pohádky z německé produkce Lassie se vrací. Vstupné je zdarma, jako dárek k vysvědčení.

Zdroj: Kláštery Český Krumlov

Noví provozovatelé Letního kina Háječek shání zájemce, kteří by měli čas a chuť pomoci při zvelebování prostoru. To se bude konat o víkendu 27. a 28. června od 9 do 17 h. „Hledáme dobrovolníky, kteří se neštítí lopaty, barvy, koštěte a zahradnických prací a pomohou nám udělat si z letňáku báječné a krásné místo,“ vzkazují noví provozní. Na oplátku nabízí vstup zdarma na všechny červencové filmy, něco na zub i k pití. Hlásit se můžete přes facebook do zprávy či na letni@kinohajecek.cz.