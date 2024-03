Zhruba od roku 2010 se mluví o tom, že je potřeba křižovatku U Stopařky změnit na kruhovou. Je sice přehledná, ale patří mezi nebezpečná místa na Prachaticku. Snad už letos na stavbu konečně dojde. Alespoň to slíbil Jihočeský kraj.

Křižovatka U Stopařky ve Vitějovicích | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Mluvčí Jihočeského kraje David Hocke před několika dny informoval o investičních akcích v dopravě. A stavba kruhového objezdu U Stopařky je mezi nimi. „Akce je zařazena mezi stavby, které mají zvýšit bezpečnost silničního provozu na jihu Čech,“ zdůvodnil David Hocke realizaci stavby, jejíž oficiální název zní Úprava křižovatky silnic II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka. Podle všeho by změna křížení neměla silnici úplně uzavřít, počítá se totiž s rozdělením stavby na etapy. Jihočeský kraj plánuje při stavbě jen částečné uzavírky. Stavět by se mělo letos od června do září. Na Prachaticku je to jedna ze dvou akcí v souvislosti se zvýšením bezpečnosti. Tou první je stavba stoupacího pruhu na silnici z Prachatic na Libínské Sedlo. Tam firma Strabag začne pracovat v pondělí 18. března.

U silnice do Fefrů mizí les, za měsíc Strabag začne stavět stoupací pruh

Jako nebezpečnou vyhodnotili dopravní experti křižovatku u vitějovické Stopařky. Křížení nahradí kruhový objezd.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováZměna klasické křižovatky na kruhovou U Stopařky by měla podle odhadů stát 25 milionů korun. Náklady nemohou zástupci Jihočeského kraje zatím upřesnit. Výběrové řízení na dodavatele ještě nebylo vypsané. Více než polovinu nákladů na stavbu získal Jihočeský kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), přesně tam má od loňského listopadu slíbenou sumu ve výši 12,659 milionu korun. Jde o jedinou stavbu z kategorie zvyšování bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd, na niž Jihočeský kraj peníze ze SFDI získal.

Vedení obce Vitějovice v čele se starostkou Lenkou Tůmovou se změnou na kruhovou křižovatku souhlasí, to potvrdili hlasováním naposledy před pěti lety a také kraji nabídli jimi vlastněné pozemky v okolí. Projekt je připravený a společné územní a stavební řízení, o které požádal Jihočeský kraj jako investor stavby, zahájil prachatický dopravní úřad před zhruba rokem. Vedení obce Vitějovice dostává od zástupců kraje informace, jak věc postupuje a pokud může, zapojí se. Nedávno například starostka Lenka Tůmová vydala rozhodnutí o kácení stromů v okolí Pomníku setkání pěti armád. „Ten musí být totiž o několik desítek metrů přesunut, aby kruhovému objezdu nepřekážel,“ vysvětlila kácení stromů v okolí pomníku vitějovická starostka. Přesun je součástí stavby a obec Vitějovice se následně postará také o výsadbu nových lip v jeho okolí.

Přehled je nebezpečný

Nehody U Stopařky na statistické mapě CDV.Zdroj: Centrum dopravního výzkumuKřižovatka U Stopařky je přehledná, což je podle všech Deníkem oslovených odborníků na dopravu její největší problém. Statistiky uveřejněné na webu Centra dopravního výzkumu potvrzují, že od roku 2007 se U Stopařky stalo 118 dopravních nehod. Jejich nejčastější příčinou je nedání přednosti v jízdě, a to i přesto, že křižovatka je dostatečně značená a nechybí tam ani lépe viditelné značky s reflexními prvky. „Další přidávání značek, které šoféry upozorní na křižovatku, už není možné,“ ujistil Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic.

Nehod U Stopařky přibylo, křižovatka je sice přehledná, ale příliš rychlá

Mluvčí prachatické policie dodává, že lépe viditelné značky nezaručí, že na ně šoféři budou také lépe reagovat. „Zjistili jsme, že řidiči si myslí, že jsou stále na hlavní a nedají přednost,“ uvedla Martina Joklová. Podle experta BESIPu pro Jihočeský kraj Václava Kováře je paradoxně přehledná křižovatka víc nebezpečná než nepřehledná. „Je to takový obrácený efekt přehlednosti. Zkušenosti z mnoha míst na jihu Čech ukazují, že přehled vede k vyššímu chybování řidičů,“ popisuje Václav Kovář s tím, že je nutné připočítat rychlost aut na hlavní silnici, špatný odhad vzdálenosti vozidla a další faktory. „U řidičů seniorů může roli sehrát i omezený postřeh, u těch mladších zase nezkušenost,“ vyjmenoval. Podle něj je kruhový objezd řešení, které U Stopařky pomůže. „Jde o bezpečnostní prvek na komunikaci, který zpomalí najíždění všech aut ze všech směrů,“ zdůvodnil krajský koordinátor jihočeského BESIPu.

Kruháč u Těšovic: Když nehoda, tak jen ťukanec

Nejen přehlednost křižovatky, ale také velkorysé šířkové poměry silnice od Těšovic a rychlost aut hrají podle slov ředitele Územního odboru policie ČR v Prachaticích Pavla Bártíka roli na počet dopravních nehod. „Právě šířka silnice a přehlednost úseku může řidiče svádět k rychlé jízdě,“ uvažuje ředitel prachatické policie. Podle něj je kruhový objezd U Stopařky ideální řešení, jak z nebezpečné křižovatky udělat bezpečnou. „Stačí se podívat o pár kilometrů dál na stejnou silnici, do Těšovic. Od chvíle, co je tam kruhový objezd, se snížil jak počet dopravních nehod, tak i jejich následky,“ doplnil s tím, že počty nehod v Těšovicích jsou s kruhovou křižovatkou na polovině. „A když už se tam nehoda stane, tak jde o nehodu s nízkou střetovou rychlostí a bez fatálních následků,“ konstatoval Pavel Bártík.

