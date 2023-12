Technická data mostu z roku 1902: Po Křižíkově mostě v Táboře vede jedna kolej. Celý most je 174 metrů dlouhý, je umístěn 20 metrů nad hladinou řeky; má tři klenuté otvory ve zdivu. Jedná se o kovovou konstrukci měřící ke zděnému pilíři 36 metrů, od pilíře k protějšímu levému břehu má 60 metrů.

Stávající konstrukci nelze podle Správy železnic (SZ) opravit, a tak ji nahradí novou. „Správa železnic se s památkáři dohodla, že kvůli omezující únosnosti stávajícího mostu se starý most snese a vybudujeme novou mostní konstrukci. Ta bude velmi podobná té stávající. Zároveň zachováme původní pilíře mostu,“ říká mluvčí SZ Jan Nevola. Kopie historického mostu má v lokalitě vzniknout už v roce 2025 a vyjít SZ na více než 150 milionů korun.

Podle Nevoly může část původní konstrukce zůstat v Táboře jako připomínka dob minulých. „Ve spolupráci s městem Tábor hledáme místo a funkci pro umístění jednoho sneseného oblouku mostu. Jednou z možností je jeho umístění před Křižíkovu elektrárnu na břehu Lužnice,“ prozrazuje.

Tip Deníku: Město Tábor je partnerem akce Českých drah Mikulášská jízda s historickou lokomotivou Bobinkou, jež se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023. Díky ní se tak můžeme po mostě projet za doprovodu družiny Mikuláše, anděla i čerta a užít si tak netradiční nadílku s dětmi. Ceny zpátečního jízdného z Tábora do Bechyně jsou 200 Kč dospělí, děti od 6 do 15 let 140 korun. Rezervace míst je nutná na www.cdnostalgie.cz. Vlak odjíždí v 15.25 z táborského nádraží, v Bechyni lze navštívit remízu s modelovým kolejištěm a zakoupit občerstvení včetně punče. Zpět jede nostalgická souprava v 19.36 hodin.