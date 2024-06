Ve čtvrtek 6. června večer se v táborské Křižíkově elektrárně uskutečnil 3. ročník PechaKucha Night. Netradiční akci, kterou pořádá nezisková organizace Cheiron. Navštívilo ho kolem 160 lidí. Návštěvníky lákal zajímavý prostor i výběr vystupujících.

PechaKucha Night se konala v režii táborského Cheironu už potřetí, tentokrát v Křižíkově elektrárně u řeky Lužnice ve čtvrtek 6. června. | Foto: David Peltán

PechaKucha je společenská akce původem z Japonska. Je zajímavá svým netradičním formátem 20x20 - každý vystupující má k dispozici prezentaci s 20 slajdy a na každý slajd má 20 sekund. Díky tomu je večer velmi svěží a hosté se plynule střídají.

Rekordní účast

Ze třetí PechaKucha Night mají pořadatelé obrovskou radost. „Dorazil rekordní počet návštěvníků. Den před akcí jsme oznámili, že máme vyprodáno. Strhla se obrovská vlna lidí, kteří nám volali, že by se chtěli přijít podívat, klidně si koupí lístky na stojáka nebo si přinesou vlastní židli. Ten zájem nás velmi překvapil a upřímně i dojímal,” řekla PR specialistka Cheironu Eliška Šebestová.

Škála vystupujících byla velmi pestrá. O svém životním příběhu promluvil herec Jiří Šimek, galeristi Lucie a Patrik Svoboda, zakladatelka Z.S. Za práva zvířat Kateřina Zikmundová nebo advokát Vítězslav Dohnal. „Na PechaKucha jsem byl poprvé a ohromilo mě to. Mělo to velký spád a také pozitivní emoce ze strany přednášejících i z hlediště. Atmosféra byla krásná a velmi příjemná,” popsal další z vystupujících bezpečnostní poradce Jiří Míka.

Lidé různých zájmů i profesí

Nadšený byl i další řečník. „Fakt se mi to líbilo. Byla tam super skladba lidí, od každého něco. Vystupující by se takhle normálně ani nepotkali. Jsou to lidé různých profesí a zájmů. V tomhle formátu bych určitě pokračoval i nadále,” doplnil majitel Barokního statku Borotín Milan Tejnor.

Na PechaKucha Night také vystoupili novinář a fotograf David Peltán, majitel Putovních pražíren Martin Broukal, ale i zakladatelka Cheironu Jiřina Svobodová a jednatel firmy SLAM-PA Radek Müller. Celý večer zakončily písně pěveckého sboru ŽAS.

Další PechaKucha Night se bude v Táboře konat v úterý 10. prosince v Divadle Oskara Nedbala. O vystupujících bude Cheiron od října informovat na svých sociálních sítích.