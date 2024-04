Stavba, která dlouhá léta nenašla využití, tak dle starosty Štěpána Pavlíka dostává reálné obrysy. „Aktuálně jsme ve stadiu těsně před dokončením architektonické studie, náplň objektu je specifická, a tak nechceme nic podcenit,“ tvrdí.

Tři v jednom

Celý objekt se má současně věnovat třem tématům - osobnosti Františka Křižíka, fenoménu elektřiny a raritní železniční dráze tzv. Bechyňce. „Chtěli jsme mít přesný návrh interiéru i exteriéru, aby bylo jasné, co všechno prostory nabídnou. Rada města po výběru z několika specialistů nechala zpracovat koncepční studii, která odpovídá specifickým požadavkům,“ naznačuje.

Z Křižíkovy elektrárny bude kreativní centrum. Ožije už během cyklokrosu

Hlavní sál má být variabilní, a tak tam umístí přemístitelné objekty, tak aby se v něm mohly konat různé kulturní, společenské či vzdělávací akce. „Mohou se tam příležitostně být výstavy, besedy či koncerty, vystupoval tam například symfonický orchestr Bolech,“ dodává Pavlík.

Elektřina hravou formou

Návštěvnické centrum obsahuje malé auditorium pro jednu školní třídu s projektorem. „Dominantou bude torzo elektrického sloupu, kolem kterého budou interaktivní prvky, které si budou moci návštěvníci osahat. Na principu přírodních živlů, jako je vítr, voda, budou přenos elektřiny simulovat dráty do několika expozičních boxů,“ popisuje s tím, že mezi vystavenými předměty budou například repliky Křižíkových vynálezů jako elektrické návěstidlo a oblouková lampa.

Trafostanici v Údolní ulici v Táboře nově zdobí portrét Františka Křižíka

Studie je takovým startem na papíře. „Čekají nás dva až tři měsíce detailních prací, rada města souhlasila se zadáním podrobného projektu, který by měl stát 1,4 milionu bez DPH. Finalizováno to bude prováděcí dokumentací, podle které se to pak postaví,“ shrnuje starosta. „Nezbytnou podmínkou žádosti o dotaci, bez které nemá smysl do stavby jít, je stavební povolení, ke kterému těmito kroky spějeme,“ uvádí s tím, že celková investice vyjde asi na 70 až 80 milionů.

Kavárna i celoročně přístupný vláček

K dispozici má být kavárna nejen s vnitřním provozem ale i předzahrádkou, pro děti venku postaví pohyblivý celoročně přístupný vláček. Místostarostka Lenka Horejsková doplňuje, že z hlediska cestovního ruchu je místo lukrativní nejen pro mladé. „Ačkoliv stěžejní klientelou mají být školy, expozice je vhodná i pro zájemce o historii starších generací. Těším se, že to bude pro všechny skupiny návštěvníků, protože senioři k nám pravidelně jezdí na hotel MAS a vyráží na různé výpravy po okolí. Mohlo by jít o stálou klientelu, pokud tam vznikne opravdu dobrá cukrárna,“ míní.

Tábor opraví památky po Františku Křižíkovi. Dočká se trafostanice i elektrárna

Plusem je lukrativní místo na břehu řeky kudy zároveň vede i cyklostezka. Dle ekonomických propočtů mají roční náklady provozu činit kolem pěti milionů, návštěvnost se odhaduje na 40 tisíc lidí a zaměstnání tu může najít až devět osob.