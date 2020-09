Devítileté slečně tak pomohli především ke svobodě pohybu nejen doma, ale i venku, nyní totiž může vyrazit bez doprovodu za babičkou ze stejné vesnice.

Maminka Petra Vaňková se starší dcerou Terezou na přivítanou připravily pohoštění a hned se pustily do hodnocení nového pomocníka. „Týnka velmi pookřála, dříve musela s mechanickým vozíkem nebo zdravotním kočárkem všude s doprovodem a teď už jezdí sama,“ pochvalovala si Petra Vaňková.

Další možná pomoc: Finanční dary lze zasílat na transparentní účet založený speciálně pro Kristýnku - 4312297083/0800, která potřebuje pravidelné cvičení, fyzioterapii, ergoterapii, plavání, hypoterapii a další pomůcky jako motomed, ortézy na nohy či vertikalizační stojan. Ne na vše totiž přispívá zdravotní pojišťovna.

Hlavně Kristýnka, která v úterý nastoupila už do 4. třídy v Soběslavi, dokázala pomůcku nejvíce ocenit. „Vozíček je moc fajn, jezdí se mi výborně a dobře se mi ovládá,“ popsala nadšeně.

POČÁTEČNÍ OSTYCH

Rodiče projevili vděčnost za pomoc, i když ze začátku se ostýchali o ni požádat. Podle výkonné ředitelky charitativního projektu Edity Mrkousové je to častý jev. „Mnoho lidí má potíže překonat počáteční ostych nebo svou žádost nedotáhne do konce. Paradoxně máme vzhledem k našim kapacitám málo žádostí, což je nesmírná škoda, protože chceme pomoci co největšímu počtu handicapovaných či sociálně slabých dětí,“ popsala.

RYCHLÝ PROGRES

Kristýnka s progresivním onemocněním, pletencovou svalovou dystrofií, bojuje statečně. „Pozitivní energie z ní jen sálá, všechno přijímá s pokorou. Diagnózu známe asi tři roky, ale nečekali jsme tak rychlý spád,“ přiblížila Petra s tím, že od letošního roku, už dcerka nezvládne ani krok.

Jak přiblížil otec Milan Vaněk, stále doufají, že se najde lék. „Je to nepředvídatelná genetická vada, nikdo nic takového nečekal. Úplně jsme přehodnotili životní priority. Nemohli jsme uvěřit, že nebude chodit, ale ono k tomu došlo,“ popsal své pocity.

„Člověk by jí svoje zdraví dal, ale to bohužel nejde, tak se alespoň snažíme pro ni dělat maximum a nemoc zpomalit,“ doplnila Petra s tím, že možnosti léčby jsou ve fázi výzkumu. „My jí můžeme pomoc cvičením, plaváním a se školou, zahrnovat ji láskou, ale geny nenapravíme,“ podotkla.

SPLNĚNÝ SEN

Elektrický vozík je dle Milana Vaňka Kristýnky splněný sen. „Když vozíček prvně zkusila, jezdila na něm deset minut a nechtěla z něj dolů, dalo jí to určitě větší osobní svobodu. Bylo to podobné, jako když klukovi koupíte motorku,“ přiblížil.

Vozík se dobře skládá do automobilu a vydrží nabitý až na 25 kilometrů, součástí je i cestovní nabíječka. Jak navíc doplnila Kristýnka, ovládání je velmi komfortní. „Je to jednoduché, naučila jsem se to hned a jezdí se mi krásně,“ smála se dívka.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Edita Mrkousová vyjádřila potěšení ze své první návštěvy v rodině a z toho, že mohla přihlížet bezprostřední radosti. „Jsem nesmírně ráda, že jsme toho mohli být součástí. Obrovsky obdivuji oba rodiče, jak to zvládají, že se k tomu postavili čelem,“ uvedla s tím, že je považuje za reálné hrdiny.

Dle jejích slov jí to dalo další motor do bohulibé činnosti. „Když mi řekli, že je schopná sama dojet k babičce, tak to bylo obrovské zadostiučinění. Kristýnka je nádherná a chytrá holka, setkání s ní mi dalo moc,“ jen těžko zadržovala slzy.

KRÁSNÁ TEČKA

Denisa Prošková, která dala příběhu nový rozměr, dodala, že předání vozíku považuje za krásnou tečku. „Rozhodli jsme se setkat, abychom to uzavřeli. Jsem nadšená, že jsem mohla vidět výsledek naší práce,“ zmínila s tím, že není pravidlem, že rodiny postižené dítě stmelí. „Je statisticky dokázáno, že většina rodin, která má handicapovaného potomka, se rozpadá. Je skvělé vidět, že někde to funguje,“ uzavřela Prošková, která se v Patronovi dětí stará o zpracování a úpravu příběhů. Některé z nich jsou tomu Kristýnčinu podobné a na www.patrondeti.cz na pomoc teprve čekají.