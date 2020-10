Pandemie covid-19 zatím táborské dárce krve od odběrů neodradila.

Tábor má od středy nové centrum pro odběr krve. | Foto: Radek Šíma

Ještě do začátku června museli lidé z Táborska, kteří chtěli darovat krev, dojíždět kvůli odběrům například do Českých Budějovic. To jim leckdy celý proces darování značně komplikovalo. Naštěstí se ve čtvrtek 11. června v budově polikliniky Světlogorská na sídlišti nad Lužnicí otevřelo odběrové centrum pro dárce krve.