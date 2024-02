Rada města Tábora znovu odsouhlasila vypisování konkursů na ředitele škol po šestiletém funkčním období. Hned šesti letos končí funkční období. Samospráva také vybere zhotovitele parkovacího domu a chystá se nová koncepce parkování.

Ilustrační foto. Parkování v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Nové ředitele budou vybírat na ZŠ a MŠ Helsinská, ZŠ a MŠ Husova, ZŠ Zborovská, MŠ Kollárova a MŠ Sokolská. Přihlášku se všemi náležitostmi je nutné doručit do pátku 8. března do 11 hodin. Předpokládaný nástup do funkce je o letních prázdninách ve čtvrtek 1. srpna letošního roku.

Podle místostarostky Lenka Horejskové jde o standardní postup a současní ředitelé, kterým končí 31. července funkční období, mají možnost své posty samozřejmě obhájit. „Když bychom konkursy nevyhlašovali, ředitelé by automaticky pokračovali. Loni své místo obhájil například ředitel ZŠ Mikuláše z Husi Ladislav Křemen,“ konstatuje.

Hlásit se tak může stávající vedoucí pracovník vzdělávací instituce nebo úplně noví uchazeči, důležitou součástí přihlášky je například návrh strategie na další rozvoj školy s důrazem na pedagogický proces a moderní metody vyučování v rozsahu tří stránek.

Podrobnosti o výběrovém řízení na ředitele škol v Táboře jsou zveřejněny na webu města.

Změny v parkování

Radní se v pondělí shodli, že je nejvyšší čas vypsat výběrové řízení na zhotovení parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí. Jak už dříve avizoval starosta Štěpán Pavlík, vybírat se bude zároveň projektant a stavitel v jedné osobě, tzn. město volí výběrko metodou Design and Build.

Parkovací dům má vyrůst na bývalém sportovišti ve Světlogorské ulici do roka od zahájení stavby. Jeho kapacita má být 250 míst, myšleno je i na elektromobily. „Chceme začít stavět v půlce dubna, firmy se mohou hlásit do 15. března,“ uvádí Pavlík. Na tuto největší investici letošního roku městský rozpočet myslí částkou 100 milionů korun.

Místostarosta Martin Mareda také dodal, že v březnu radě města předloží nový koncept parkování. „Uvažujeme o zavedení modrých zón podobně jako v jiných velkých městech tak, aby lidé měli možnost parkovat v dosahu bydliště,“ popisuje. Tento systém parkování by pravděpodobně jako první vyzkoušeli obyvatelé Sojčáku po dostavbě parkovacího domu.

Radnice již dříve odsouhlasila například i nákup speciálního monitorovacího automobilu, který má odhalovat hříšníky a neplatiče parkování. Stejně tak se má podle chystané koncepce rozšířit parkovací systém z oblasti Starého a Nového města i do dalších míst. K tomu je třeba nakoupit nové parkovací automaty.