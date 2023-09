Jak informuje Nina Cibulková, která se klubu stará o marketing a programovou nabídku, již dříve do tohoto objektu chodili lidé za zábavou. Než před rokem 2017 došlo k celkové rekonstrukci prostorů, bývala tu diskotéka pod názvem 603, později NYX. „V Táboře s klubovou scénou zamávalo období koronaviru, došlo k uzavření Milenia na Pražském sídlišti, v současnosti fungují spíše malé podniky a stále se drží také oblíbené Apollo v Sezimově Ústí,“ popsala situaci.

Do BarBaru chodí hlavně mladí lidé. „S kamarády tam zajdeme, když je tam něco zajímavého. Taky tam často skončíme po nějakém maturitním plese, které se v Palcátu hojně konají,“ přiblížila osmnáctiletá Barbora z Tábora.

Slavná jména i taneční noci s DJ´s

To potvrzuje i Nina Cibulková, klub s kapacitou asi 250 osob je vždy plný, když se v okolí něco děje, nebo přijedou zajímaví hosté. „Nabízíme pestrý program od rapových show po koncerty rockových kapel, oblíbené jsou živá vystoupení. Z poslední doby mohu jmenovat například písničkářku Muchu, úspěch měl i představitel českého reggae Cocoman, duo Sodoma Gomora a hodně oblíbené jsou akce pod názvem Welcome to the Jungle, což je noc plná taneční hudby v podobě různých DJ´s z blízkého i dalekého okolí,“ vyjmenovává hosty, kteří naplnili parket.

Vyprodaný podle ní byl třeba i dámský striptýz. Zájem je i o soukromé akce. „Pořádáme firemní večírky, rozlučky se svobodou, program sestavujeme tak, aby si přišel každý na své,“ uvádí dále Cibulková. Nejočekávanějším hostem tohoto měsíce je živelná blondýnka DJ Nadja (36). Ta má na youtube přes 5 tisíc sledujících a nedávno ji lidé mohli vidět i na televizních obrazovkách.

Naďa Hůlková (36), DJ Nadja

Narodila se v Jaroměři, studovala Střední školu propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí nad Metují. Aktuálně žije v Praze, má ráda silná auta a pěkné muže. Pracovala jako grafička, fotografka pohřbů, svateb, koncertů a dalších akcí. Jako DJka rapuje o životě a nebere si servítky, blízko je jí i stand-up. Je ráda středem pozornosti. Naposledy veřejnost šokovala v pořadu Prostřeno TV Prima, kdy svým soupeřům připravila pohřební hostinu a zazpívala song Haf haf, vařím blaf.

/ROZHOVOR/ DJka Nadja civilním jménem Naďa Hůlková nyní žije v Praze, sama uvádí, že je odkojená na hudbě Jaromíra Nohavici, se zamilovala do taneční hudby natolik, že rozjela vlastní směr Stand-up rap comedy, vystupuje s kapelou New Sound Orchestra kombinující elektronickou muziku se saxofonem, houslemi, kytarou, klavírem a jejím zpěvem a v Táboře společně zahrají v pátek 22. září od 20 hodin. A co od nich můžeme očekávat, zeptali jsme se v krátkém rozhovoru.

Jak dlouho se věnujete DJingu?

Před asi dvanácti lety jsem si koupila svůj první gramofon a začala ve stodole mixovat hudbu různých stylů. Od Mozarta až po DNB, později se přidala i různé hudební nástroje jako klarinet, piano, housle, saxofon, díky tomu vzniklo spojení DJ Nadja a New Sound Orchestra. Nejblíže je mi drum and bass, house a hip hop. Postupně jsem se vydala na sólovou dráhu a vytvořila vlastní styl Stand-up rap comedy, který nemá v Čechách obdobu. Míchám takový koktejl drsného humoru a herectví včetně extravagantního oblečení, cílová skupina je jako poušť Kalahari, od dětí až po důchodce (smích).

Jak vás napadl projekt zmiňovaného rap show a co byste řekla o svých spoluhráčích New Sound Orchestra?

Nápad se vyvíjel postupně, vše začalo na prknech improvizačního divadla, kde jsem spolupracovala například s herečkou a komičkou Simonou Babčákovou přes Slampoetry, Stand-up Show stání, až po rap. Myslím, že v Čechách není moc žen, co rapují, o to s větší vervou se do tohoto stylu umění pouštím. S New Sound Orchestra spolupracuji na větších akcích a festivalech, i v nahrávacím studiu. Nejradši mám jejich housle ve svých klipech.

Na co všechno se mohou táborští posluchači těšit?

Myslím, že tuhle kombinaci v mém podání nezažili. Mám zkušenost, že lidé nevědí, jestli se smát vtipným textům, nebo tančit na chytlavé energické beaty. Moje vystoupení jistě zůstane dlouho v paměti všech příchozích.

Věnujete se stále Slampoetry, co vám na tomto projektu nejvíce baví?

Ano, věnuji. Na této performanci mě baví různorodost umělců. Každý je originál a přistupuje k problematice po svém. Nejvíc mě naplňuje, když lidem tečou slzy smíchy. Když jim najednou dojde, co jsem řekla. Když tuhle kombinaci spojíte s hudbou, začíná ta pravá jízda.

Čím se lišíte od ostatních, co vás inspiruje a co je vaším největším úspěchem?

Jsem ostřejší, než kdyby rapoval Nohavica nebo bratři Nedvědové, na kterých jsem vyrostla. Mé songy jsou skutečnými příběhy ze života, plné vtipných gagů s pointou, ukazují, jak se dá neskutečně geniálně pracovat s češtinou. Radost a úspěch, to je moje poslední album NADIVOKO jako Nadi oko, kde najdete oblíbené hity jako Kozy, Nuda pláž a další.

Jaké máte kariérní plány do budoucnosti?

Chtěla bych vyprodat O2 arénu a jet na Eurovizi, ale ta je spíš o politice a tu já radši moc nekomentuji, když to vidím (smích). Účinkovala jsem už v SuperStar a Česko Slovensko má talent. Nyní o tom vzniká píseň, ve které nenechám na nikom niť suchou. A ráda bych vydala své druhé album pod názvem Nymfomanka.

Máte nějaký vztah k jižním Čechám? Na co se nejvíce těšíte do Tábora?

Ano, mám. Můj bejvalej je z jižních Čech, proto je to bejvalej (smích). Jeden čas jsem žila ve Veselí nad Lužnicí, kde je nádherná příroda. Právě tam jsem si koupila svůj první gramofon a první placky mám z vinyl shopu v Českých Budějovicích. Takže jižní Čechy jsou má srdeční záležitost. Na co se nejvíc těším? Na místní posluchače. V Táboře budou určitě nějací pěkní kluci, tak jim vyřiďte, ať přijdou! Uděláme moshpit (pozn. redakce svérázný způsob tanečního projevu v tvrdé muzice), dáme drink. Tábory jsem jako dítě milovala. Je mi ctí vyjet s DJ Fluxem tentokrát směr město Tábor, kde bobříka mlčení rozhodně držet nebudeme!

Četla jsem, že také fotíte a věnovala jste se mimo jiné pohřební fotografii, co vás na tom naplňuje?

To je pravda. Kromě pohřbů fotím také rozvody a potraty. Dělám i pohřebního DJ a řečnici. Už v patnácti letech jsem fotila na pitevně, práce s mrtvými těly mi problém nedělá. Někdo to dělat musí. Aspoň mám klienty, kteří mi do ničeho nekecají. Jediný, co nesmíte zákazníkovi říct je: "Úsměv, prosím!" Díky tomu vím, že smrt není konečný stav. A není třeba se jí bát. Je to pouze přechod do jiné formy. Uprostřed filmu jsme přišli, uprostřed odejdeme. Proto žijme naplno a tvořme, aby tady po nás něco pěkného zůstalo. A to je můj cíl.