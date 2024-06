Výstavu plnou barev, krásy a vůně nabízí o víkendu botanická zahrada v Táboře. Návštěvníci mohou v jejích prostorách obdivovat výstavu řezaných růží. K vidění jsou téměř dvě stovky odrůd, které organizátoři dovezli hned ze čtyř míst. Součástí expozice jsou i odborné přenášky, růžový kvíz nebo komentovaná prohlídka místního rozália.

Výstava růží v botanické zahradě v Táboře | Video: Jana Urbanová

Návštěvníci výstavy uvidí odrůdy nejen našich významných pěstitelů a šlechtitelů, ale i zahraniční růže. „Máme tu celkem 171 vzorků. Takovou poslední novinkou je růže, která má uprostřed květu oko tmavé barvy jako známe například u ibišku,“ přiblížil odborník na růže a poradce výstavy Jiří Žlebčík. Kromě modré a černé už se podařilo vyšlechtit snad všechny barevné varianty květů. „Růže mohou mít květy velikosti od dvou až do čtrnácti centimetrů. Rostliny samotné pak mohou měřit od dvaceti centimetrů až třeba do osmi metrů. Růže u nás dokáží i přečkat zimu a neopadávají,“ doplnil. Ne každá květina nás ale omámí svojí vůní. „Všeobecně platí, že většina růží příliš nevoní. Nejvíce voní růže temně červené a sem tam ty fialové, naopak bílé růže voní jen málo. Poslední dobou se na to ale šlechtitelé zaměřují, aby růže zase více voněly,“ poznamenal Jiří Žlebčík. Zájemci si během výstavy mohou poslechnout jeho přednášky a poradit se s ním ohledně pěstování růží.

Největšímu rozmachu šlechtění růží v Evropě prospěly paradoxně napoleonské války. „Napoleon táhl Evropou a vítězil, jeho manželka Josefína byla velká sběratelka a kromě toho, že sbírala keramiku, sochy nebo exotická zvířata, měla v oblibě stejně tak růže. Shromáždila asi dvě stovky nejrůznějších barevných odchylek a zahradníci z nich postupně vypěstovali nové odrůdy,“ povyprávěl něco z historie odborník na růže. Výstavu královen květin můžete obdivovat v táborské botanické zahradě také v neděli v čase od 10 do 17 hodin.