V pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin budou otevřené volební místnosti i na Táborsku, aby Jihočeši mohli zvolit nové zastupitele kraje. Vybírat můžeme ze čtrnáctky volebních subjektů.

O tom, kdo obsadí 55 křesel v krajském zastupitelstvu, by mělo být jasno v sobotu k večeru. V letošních krajských volbách usilují o hlasy Jihočechů čtyři politické strany, sedm koalic a tři politická hnutí. Tvoří tak nakonec čtrnáctku volebních subjektů.

Letos kandiduje o šest subjektů méně než při posledních krajských volbách v roce 2020. To jich bylo rovných dvacet. A v krajských volbách roku 2016 se ucházelo o hlasy voličů 23 subjektů.

Volební lístky už lidé dostali do svých schránek, ale orazítkovanou obálku, do které ten jediný vybraný vloží, obdrží až ve volební místnosti. Do volební urny se vhazuje jeden volební lístek, ale každý na něm může zaškrtnout až čtyři preferenční hlasy. Pokud by jich někdo označil více, k preferencím se při sčítání hlasů nebude přihlížet.

Letošní krajské volby na Táborsku ovlivnila velká voda, protipovodňová opatření a nejistá situace v řadě míst. Ve Veselí se situace obešla bez omezení, naopak v Plané nad Lužnicí samospráva preventivně přesunula hned čtyři volební místnosti. Občané budou volit v místní galerii a muzeu Fara a také v Mateřské školce (MŠ) Pohádka. >>> Volby na Táborsku ovlivnila Lužnice.

Seznam politických stran, politických hnutí a jejich koalic, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro letošní volby v jižních Čechách, je následující (pořadí je uvedeno podle rozhodnutí krajského úřadu o registraci): Sociální demokracie (nové oficiální jméno pro bývalou Českou stranu sociálně demokratickou); koalice Společně pro jižní Čechy - TOP 09, KDU-ČSL, Tábor 2020; JIHOČEŠI 2012; koalice LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI (jejíž oficiální název pokračuje seznamem různých programových bodů); koalice SPD, Trikolora a PRO; koalice STAČILO! (kde jsou zastoupeny Komunistická strana Čech a Moravy, Česká suverenita sociální demokracie, Česká strana národně sociální, Spojení demokraté – Sdružení nezávislých); Občanská demokratická strana; politické hnutí PŘÍSAHA občanské hnutí, koalice Spolu pro lidi a krajinu (kterou tvoří strany Zelení a Levice); ANO 2011; koalice STAROSTOVÉ pro Jihočeský kraj (složená z hnutí STAN a Občané pro Budějovice); Česká pirátská strana, Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT; Jihočeská veřejnost.

Zatím poslední krajské volby vyhrálo ANO 2011 s 18,12 procenty, druhá skončila ODS s 17,52 procenty. Do zastupitelstva se dostali i kandidáti České pirátské strany, TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro jižní Čechy, ČSSD (v současnosti Sociální demokracie), STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a JIHOČEŠI 2012. Volit šlo v roce 2020 necelých 40 procent Jihočechů.

Jihočeský kraj v současné době vede koalice čtyř stran a hnutí: ODS, KDU-ČLS a TOP 09 – Společně pro jižní Čechy, Socdem a Jihočeši 2012. V 55členném zastupitelstvu mají většinu 29 hlasů. V opozici jsou Piráti, ANO 2011 a STAN.

Obhajovat post hejtmana bude Martin Kuba (ODS), který vede současnou vládnoucí krajskou koalici. Součástí nynější koalice v čele kraje je také uskupení Společně pro jižní Čechy, složené z TOP 09 a KDU-ČSL. Spojenectví letos rozšíří ještě hnutí Tábor 2020. V čele kandidátky je náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09). V krajské koalici je nyní zastoupena i Socdem (Sociální demokracie). Jihočeské sociální demokraty vede do krajských voleb manažer Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko. Koalici do počtu čtyř doplňují nyní na kraji ještě Jihočeši 2012. Ty povede do krajských voleb současný náměstek hejtmana Pavel Hroch.

Na volby se chystají i subjekty, které jsou v krajském zastupitelstvu v opozici. Nejsilnější jsou nyní v opozici v krajském zastupitelstvu Piráti. Do krajských voleb je vede místostarosta Písku a současný krajský zastupitel Josef Soumar. Svého lídra, a tedy kandidáta na hejtmana, představilo také ANO. Je to poslanec a českobudějovický zastupitel Roman Kubíček. Jedničku už dříve určilo například hnutí STAN, které je nyní také v zastupitelstvu v opozici. Pro volby se STAN spojilo s hnutím Občané pro Budějovice. Lídrem kandidátky je vimperská starostka Jaroslava Martanová (STAN).