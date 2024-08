Pro inspiraci si sem z Příbrami přijela Lída Novosadová. „Líbí se mi jednoduchý styl, šaty jsem si typově už vyhlédla, ale chtělo by to něco, co trochu ozvláštní celkový dojem,“ naznačila poté, co důkladně prozkoumala výstavu paličkovaných doplňků. „Je neuvěřitelné, co dokážou, já bych na to neměla trpělivost,“ obdivuje zručnost a zaujetí krajkářek a přemýšlí, jaká ozdoba by mohla být ta pravá. „Asi bych si vybrala nějaké decentní ozdoby. Možná se do Sedlice vrátím se zakázkou. Zatím je ale čas, svatbu chceme až po škole,“ říká studentka ekonomie.

Obdiv si ale zasloužila i spousta dalších prací krajkářek. Těm místním se mohli návštěvníci doslova podívat pod ruce při práci. Vlastní výstavu v kostele měly krušnohorské krajkářky. A zaslouženou pozornost budila i výstava historických kočárků a hraček.

„Uspořádat takovou akci je náročné, pracujeme na tom minimálně půl roku. Snažíme se slavnostem pokaždé vymyslet nějaké téma, letos je to s podtitulek Krajkobraní hezky česky. Trochu se ohlížíme časem do minulosti, některé z krajek jsou součástí folkloru, jiné ze sedmdesátých, osmdesátých let a samozřejmě i novější práce. K tradici patří motivy panenek, motýlků, květinových košíčků, moderní doba si více žádá geometrické tvary. Chceme, aby si tu každý návštěvník našel to své,“ přibližuje Martina Srbová.

Krajkářské slavnosti ale bavily i ty, kterým paličkování mnoho neříká. Součástí akce byl celodenní program na pódiu, řemeslné trhy i atrakce pro děti.

Protože jen připravit výrobky na přehlídky je časově náročná záležitost, konají se krajkářské slavnosti jednou za dva roky. Ty příští budou Sedličtí pořádat v roce 2026.