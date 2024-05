V dnes již zrenovované sýrárně ručně vyrábí od roku 2015 doslova poklady . „Všechno mléko, které vyprodukujeme, sami zpracujeme a sami prodáme. Na začátku se ne vždy všechno podařilo, ale nakonec jsme postupy dovedli téměř k dokonalosti,“ popisuje Pavlína. „Lidé nám trhají ruce za těch pár výrobků, co vytváříme. Není třeba nic měnit, děláme vše pořád stejně, tak už se ani nehlásíme do žádných soutěží,“ přiznává Adam s tím, že receptury jsou osvědčené praxí. Od roku 2017 se ale i tak pyšní 2. místem v soutěži Chutná hezky. Jihočesky, které získal jejich kozí kefír.

/VIDEO/ Před necelými deseti lety tak bývalý ajťák a účetní pověsili původní profese na hřebík a našli smysl života ve výrobě mléčných výrobků, zejména domácích sýrů a kefírů. „Farma, to je naše práce i láska. Děláme to rádi, i když je to někdy náročné,“ usmívá se Pavlína. „Dovolená u nás je tak maximálně na tři, čtyři dny, to je ještě schůdné, déle to nejde kvůli zpracování mléka,“ vysvětluje Adam.

Většinou jde prý o páry, které se potýkají s potížemi. „Najednou přijde srdíčko a má to neskutečný efekt. Žena ho naservíruje muži, nebo naopak. Zase si povídají a tráví spolu čas. Otevírají témata, kterým se vyhýbali a jejich vztah se znovu naplňuje,“ dodává Adam.

Deník zaujalo: Kozy jsou jako lidé, každá má jinou povahu, a navíc jde o chytrá a vynalézavá zvířata. Ze začátku měly všechny i jména, například Eliška, Julča, Káča či Mařenka. „Nestydím se říci, že koza je nejchytřejší zvíře, chytřejší než pes. Pořád něco vymýšlí, mají celý den na to vymyslet, jak se dostat pro to zelené za plotem,“ naznačuje Adam Burzik s tím, že s kozami se člověk prostě nenudí. Chodí s nimi například i na půlhodinové pastvy, aby se napásly a nestihly při tom lumpačit. „Čím je menší, tím je horší. Přeskakují ploty, obelstí elektrický ohradník, mají asi snížený práh bolestivosti. Jedna něco vymyslí, ostatní se přidají. Jak uteče jedna, tak je to davové,“ popisuje.

Farmářské výrobky přibližuje lidem ze Soběslavska

Srdíčka podle manželů Burzikových doslova otevírají lidská srdce. Je v nich nesmírná symbolika a rozněžní i sebedrsnějšího chlapa. „Myslíme si, že je to pozitivní energií, kterou vkládáme do výroby. Když se totiž manželé milují doma v ložnici, tak láska přechází i do jejich výrobků, které dělají společně,“ míní Pavlína.

Tvrdí, že jejich sýry jsou nezaměnitelné. „Zájem lidí nám dělá obrovskou radost, na akcích grilujeme vlastní kravský sýr a podáváme ho s brusinkovou omáčkou, srdíčka z kozího mléka zase servírujeme na toustu se řepou,“ přibližuje.

Kromě toho, že jezdí na různé farmářské trhy, festivaly a akce pro veřejnost, lze u nich nakoupit i v samoobslužné prodejně před domem. „Kolik máme zákazníků přesně nevíme, ale ušetřilo nám to spoustu času, který můžeme věnovat sobě. Sýry jsou pryč, peníze jsou v kasičce a my jsme šťastní. To nám stačí,“ hodnotí.

Vztah posílila a přivedla na novou cestu nemoc

Role na farmě mají přesně rozdělené na mužskou a ženskou práci, ale co mohou, to dělají společně. To je totiž naplňuje. Jejich vztahu, ačkoliv to zní až neuvěřitelně, pomohla vážná nemoc, když Adam onemocněl rakovinou. „Nás život byla jenom práce, vůbec jsme se nebavili, nežili a společně neradovali. Bylo to asi třeba, abychom začali myslet a žít jinak, chytli druhý dech a jinou energii,“ tvrdí. Jejich příběh tak může být inspirací a poučením pro ostatní.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Burzikovi kromě koz různých druhů, jako bílých, hnědých, anglonubbijských, burských a jejich kříženek, chovají i krávu, kachny, husy, slepice, kočky a psa. Do budoucnosti chystají revitalizaci farmy, zejména opravy kozích domečků a dřevěných konstrukcí. Chtěli by časem také v Táboře pořádat farmářské snídaňové pikniky.