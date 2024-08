Soud poslal strojírenskou firmu Kovosvit MAS Machine Tools ze Sezimova Ústí na Táborsku do úpadku. Vyplývá to z informací dnes zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Věřitelé mají nyní dva měsíce na přihlášení pohledávek.

Přezkumné jednání nařídil Krajský soud v Českých Budějovicích na 12. listopadu, na stejný den svolal také schůzi věřitelů. Soud zahájil insolvenční řízení s firmou letos 17. dubna. Společnost zaměstnancům nezaplatila od března mzdy, a tak většina z 220 pracovníků podala v květnu výpověď.

Kovosvit Machine Tools koupil v létě 2020 ruský investiční fond. Společnost má ekonomické problémy delší dobu. V roce 2022 skončila ve ztrátě po zdanění 167,2 milionu. O rok dříve měla ztrátu 134 milionů. Společnost přiznává závazky za více než miliardu korun. Firma od března neplatila mzdy zaměstnancům, kteří postupně podávali výpovědi a skoro všichni z 220 odešli.

Českobudějovický soud v usnesení z úterý 13. srpna společnosti neprodloužil moratorium, které jí tři měsíce zajišťovalo ochranu před všemi věřiteli. Společnost měla za tu dobu připravit reorganizační plán, podle soudu se tak nestalo. Návrh na reorganizaci firma podala od den později 14. srpna.

"Dlužník přistupuje k plánované reorganizaci s poctivým záměrem vypořádat se kolektivně se svými věřiteli, tak aby byli uspokojeni v maximální možné míře. Dlužník má za to, že v případě řešení jeho úpadkové situace reorganizací se věřitelům dostane vyššího uspokojení než v případě řešení úpadku konkurzem, a to zejména s ohledem na skutečnost, že majetková podstata dlužníka je předmětem zástavního práva ve prospěch zajištěného věřitele a zároveň v případě ukončení provozu závodu by došlo ke snížení hodnoty majetkové podstaty," uvedl mimo jiné Kovosvit MAS Machine Tools v návrhu na reorganizaci. Podle soudu předložil dlužník sice návrh na povolení reorganizace, reorganizační plán ale přiložen nebyl.

Firma patřila do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly několik stovek milionů. Kvůli válce na Ukrajině přišla firma o všechny dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.