/VIDEO/ Jihočeský podnik Kovosvit MASSezimovo Ústí působící v oboru lehkého strojírenství měl zkoušet obcházet protiruská opatření, jeho ruská majitelka to podle Deníku N zkoušela přes třetí zemi, Turecko. Tyto pokusy o nelegální vývoz zachytila Bezpečnostní informační služba (BIS) a celní správa, případem se nyní zabývá česká policie a vrchní státní zastupitelství. Odpovědným osobám hrozí trest odnětí svobody až osm let, společnost potom několika milionové peněžité tresty.

Kovosvit porušil sankce. Podle policie a celníků prodává stroje Rusku | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Kovosvit vznikl již v roce 1939, působí v Sezimovo Ústí 2 a zabývá se zejména výrobou obráběcích a CNC strojů včetně soustruhů.

Jihočeská společnost měla loni začít žádat o jejich vývozní povolení, výrobky za miliony korun měly pak putovat do Turecka. Podle vyšetřovatelů se však pravou cílovou destinací mělo stát právě území Ruska.

Pokud dojde k potvrzení těchto informací, šlo by o dosud největší tuzemský případ porušení protiruských sankcí, které v Evropě proti Rusku platí po únorové invazi na Ukrajinu. Dobře informovaný zdroj Deníku N potvrdil, že česká tajná služba zjistila, že Turecko byla jen „zástěrka“. „Tajná služba ve spolupráci s dalšími úřady zjistila, že firma v Turecku je jen schránka, a to zboží končí v Rusku,“ informoval.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Média na ruské vazby Kovosvitu upozorňovala opakovaně už po zahájení války na Ukrajině. V roce 2020 strojírenskou společnost koupila skrze firmu Andži podnikatelka Taťána Kuranova, která měla až do letošního dubna trvalé bydliště v Moskvě. Firmu jí prodala rodina Strnadových vlastnící strojírenské impérium Czechoslovak Group. Kovosvit má na Rusko i další vazby, z účetní závěrky z roku 2021 například vyplývá, že dluží 168 milionů moskevské finanční firmě TrustUnion Asset Management LLC. Další závazek ve výši 126 milionů má u společnosti DOM Global, která sídlí v dubajské zóně volného obchodu. Celní správa se aktuálně zabývá dalšími čtyřmi případ porušování protiruských sankcí.

Stroje lze využít i k výrobě zbraní a střeliva

O to horší je případ, jelikož obráběcí mašiny pocházející z provozu Kovosvitu mohou kromě svého primárního využití sloužit také k výrobě zbraní a střeliva v továrnách, proto je jejich vývoz právě do Ruské federace zakázán.

Případem se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Praze, aktuálně vykonává dozor v přípravném řízení státní zástupce Tomáš Černý. Na šetření spolupracují také policisté a celníci. „Celní správa nemá v současné době od dozorujícího zastupitelství souhlas se zveřejňováním jakýchkoliv informací k případu,“ řekla Deníku N mluvčí Generálního ředitelství cel (GŘC) Martina Kaňková. Ani BIS se nesmí vyjadřovat ke konkrétním případům, ale potvrdila, že obcházení proruským sankcím věnuje zvýšenou pozornost. „Ke konkrétním případům se BIS nebude vyjadřovat,“ reagoval Deníku N mluvčí zpravodajské služby Ladislav Šticha.

Kovosvit MAS má nového vlastníka, do vínku přinesl stamiliónovou zakázku

Ani vedení strojírenské společnosti nechce vývoz do Ruska přes Turecko a jeho prověřování orgány činnými v trestním řízení komentovat. „Je to tak, že ty stroje chtěli Rusku dál dodávat, je to pro ně velký trh. Dodávali to přes Turecko a něco se jim vyvézt podařilo,“ popsala Deníku N ještě jedna z vysoce postavených osob ve státní správě, která si přála zachovat anonymitu.

Další vývoz strojů úřady zakázaly

Po zmapování cesty a potvrzení, že stroje v Turecku skutečně nezůstaly, české úřady další vývozy zakázaly. „Nejhorší na tom je, že tvrdí, že nevěděli, že jde o zboží dvojího užití (pozn. red. mohou sloužit k výrobě zbraní a střeliva). Tvrdí, že jde o neproblematické stroje a chtěli jen pokračovat v byznysu,“ dodal informovaný úředník.

V případě prokázané viny, hrozí odpovědným osobám firmy podle zákona trest až osm let ve vězení, Kovosvit jako právnická společnost může dostat také vysoký peněžitý trest v řádech desítek milionů korun.