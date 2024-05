Zaměstnanci Kovosvitu Mas Machine Tools v Sezimově Ústí na Táborsku nedostali mzdy za březen ani duben. Z 220 zaměstnanců jich podle ČTK podalo zatím výpověď 25 a našli si novou práci. Ostatní si vzali čas na rozmyšlenou do konce května, jestli nějaké peníze přijdou.

Firma Kovosvit MAS na sebe sama podala insolvenční návrh. Společnost s proruskými vazbami má mít pohledávky ve výši více než čtvrt miliardy. Polovina zaměstnanců dosud nedostala březnové výplaty.

"Zatím z firmy neodchází, ale část z nich už má možnost nastoupit do jiného zaměstnání," řekl ČTK předseda základní organizace odborového svazu Kovo Kovosvit Jiří Ryzka.

Jak již Deník informoval, společnost Kovosvit MAS Machine Tools požádala soud o vyhlášení moratoria. Během něj by firma, která je od poloviny dubna v insolvenci, chtěla připravit reorganizační plán. Soud ho již potvrdil a má trvat tři měsíce

„Pokud odejdou všichni zaměstnanci z Machine Tools, znamená to pro firmu nemožnost vyrábět a konec. Ostatní zaměstnanci mají pouze slíbeno, že i za květen by mohli dostat náhradu mzdy ve výši 85 procent,“ dodal Jiří Ryzka. Podle něho je jednání s firmou složité, protože stále nemá ředitele. Odbory pro zbylé zaměstnance zorganizovaly na příští středu setkání s pracovníky úřadu práce, aby nemuseli jezdit do Tábora.

O situaci ve firmě podle ČTK několikrát jednaly odbory, naposledy 3. května se zástupcem podniku Gergelym Vesszösem. Podle dohody měli zaměstnanci dlužné výplaty za březen a poměrnou část za duben, kdy byli doma na takzvané překážce ze strany zaměstnavatele, dostat do 15. května. To se však nestalo.

Českobudějovický krajský soud zahájil insolvenční řízení se strojírenskou firmou Kovosvit MAS Machine Tools 17. dubna. Věřitelská firma Elektroprof požaduje po společnosti zaplacení dlužné částky více než 20 milionů korun. Kovosvit pak 3. května požádal soud o vyhlášení moratoria, které soud potvrdil a má trvat tři měsíce. Firma tím chce získat čas na přípravu reorganizačního plánu. Vyplývá to z informací z insolvenčního rejstříku. Společnost má ekonomické problémy delší dobu. Kovosvit MAS Machine Tools skončil v roce 2022 ve ztrátě po zdanění 167,2 milionu korun. O rok dříve měla firma ztrátu 134 milionů Kč. Výsledky hospodaření z loňského roku společnost ještě nezveřejnila. Zdroj: ČTK

Opatření na zmírnění nepříjemné finanční situace zaměstnanců bez výplaty přijali radní v Sezimově Ústí již v dubnu. Asi sto zaměstnanců Kovosvitu jsou obyvatelé přímo Sezimova Ústí. "Přijali jsme opatření na zmírnění dopadu na pracovníky firmy, kteří jsou zároveň obyvateli města a také nájemci městských bytů," sdělil v reakci na vzniklou situaci Deníku starosta Martin Doležal. "Úleva" spočívá v tom, že nebude v období do 30. června zpoplatněno povolení splátkového kalendáře. "Standardně je zde poplatek 4000 korun a postižení zaměstnanci Kovosvitu budou moci žádat bezplatně," vysvětlil starosta města. Druhou výjimkou z pravidel je vymáhání pohledávek, které se oddálí o tři měsíce.

Také Tábor nabízí zaměstnancům Kovosvitu, kteří jsou obyvateli města, pomocnou ruku. Přijatá opatření jsou podle starosty Tábora Štěpána Pavlíka prakticky stejná, jako v Sezimově Ústí. V táborských městských bytech bydlí 87 zaměstnanců společnosti.

Tábor nabízí zaměstnancům Kovosvitu pomocnou ruku. Ti dosud nedostali výplatu