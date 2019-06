Horké červnové dny lákají k chladivému osvěžení u vody. Proto jsme zjistili, kde se lze na Táborsku vykoupat a co nového čeká na návštěvníky plováren.

TÁBOR

Táborský akvapark otevře své brány v sobotu 15. června. Jak řekl jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábora Jan Benda, novinkou pro návštěvníky bude nový bufet, na kterém se už téměř měsíc intenzivně pracuje a vyjde přibližně na 1 milion korun. „Přestavujeme ho tak, aby vyhovoval hygienickým požadavkům moderní doby a aby se urychlila obsluha. Bude tam velké okno, ke kterému mohou návštěvníci zajít, aniž by museli vcházet dovnitř, takže doufám, že o pro ně bude lepší,“ popsal. Dokončení a zahájení provozu bufetu odhaduje na týden po otevření akvaparku, tedy zhruba na 22. června.

Do té doby bude občerstvení zajišťovat bufet na Jordánské pláži. „Lidi budeme pouštět ven a zase zpět, aby si mohli dojít najíst a napít,“ dodává. Vstupné ani otevírací dobu oproti loňsku v akvaparku neměnili. Celodenní koupání pro dospělého tu vyjde na 80 korun. Děti vysoké maximálně 140 centimetrů zaplatí 45 korun. Ve všední dny je otevřeno od 12 do 18 hodin, o víkendech pak od 10 do 19 hodin, nebo dle rozpisů, které najdete na webových stránkách Tělovýchovných zařízení města Tábora.

Zázemí Sokolské plovárny už je otevřené, funguje zde také bufet. „Zprovoznili jsme už i dětský biotop a hřiště na volejbal. Jsou tu i lodičky na romantické vyjížďky,“ uzavřel Jan Benda s tím, že zájem o koupání v Jordánu je velký.

SEZIMOVO ÚSTÍ

Sezimovoústečtí si horkých dnů naplno užívali na koupališti Pohoda, které návštěvníky uvítalo už první červnovou sobotu. Ve všední den si zde lidé v červnu zaplavou od 12 do 20 hodin a o víkendech od 10 do 20 hodin. V červenci a srpnu je každý den otevřeno od 10 do 20 hodin. Sezimovoústecký správce sportovně-rekreačních areálů Radovan Sarvadi dodal, že voda tu má příjemných 24 stupňů. Celodenní vstupné nevyjde draho, dospělí ve všední den zaplatí 40 korun, o víkendu pak 50 korun.

SOBĚSLAV

Soběslavští se na koupališti prvně osvěží v sobotu 8. června. Podle jednatele společnosti Vladimíra Falady letos otevírají o týden déle než minulý rok. „Vstupné ani otevírací dobu jsme neměnili, vše zatím zůstává při starém,“ zmínil. Za celodenní vstupné zaplatí dospělí 90 korun, děti od 4 do 15 let a studenti 70 korun. Od pondělí do pátku bude otevřeno od 10 do 20 hodin, o víkendech potom od 9 do 20 hodin. Otevírací doba ale závisí na přízni počasí.

BECHYNĚ

Bechyňští si na relax na letním koupališti musí chvíli počkat. Otevřeno tu totiž bude až od pondělí 1. července. Ředitel Služeb města Bechyně Ladislav Janda vysvětlil, že koupaliště nemůže být zprovozněno dřív kvůli nedostatku vyškolených plavčíků. „Některé plavčíky práce finančně neuspokojovala, jiní dokončili studia a nastoupili do práce. Už od ledna sháním další plavčíky,“ zmínil s tím, že pro lidi tato práce není tak zajímavá už jen z důvodu nízkého finančního ohodnocení a velké zodpovědnosti. Školení plavčíků se koná poslední víkend v červnu v Týně nad Vltavou.

„Mrzí nás to, ale bohužel s tím nic neuděláme,“ dodává Ladislav Janda. V předchozích dvou letech se místní koupali již o měsíc dřív.

V místním bufetu se letos usídlí nový nájemce. Vstupné podraží zhruba o 5 korun kvůli dražším energiím a dalším výdajům. Celodenní vstupné vyjde dospělé na 60 korun, děti od 4 do 15 let a studenty na 40 korun.

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Vodní nádrž v Plané nad Lužnicí zchladila návštěvníky už ve středu 5. června. V červnu a v září je ve všední dny v provozu vždy od 13 do 20 hodin. O letních prázdninách a o červnových a zářijových víkendech se otevírá od 9 do 20 hodin.

Tajemník Plané nad Lužnicí Petr Doležal prozradil, že tento rok se zde zatím neudály větší změny, to ale neznamená, že brzy nenastanou. „Rekonstrukce vodní nádrže se připravuje na podzim letošního roku a měla by být hotová snad do příštího roku. Zatím je to v jednání, bude se opravovat celá vodní nádrž,“ dodal.