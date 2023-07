„Nabízíme jak alkoholické, tak nealkoholické nápoje. Lidé si mohou vybrat z široké nabídky,“ uvedla servírka Martina Dudáková. Nejlevnější pivo - desítka - přitom vyjde na 42 korun, loni stálo 34 korun. Limonáda stojí 45 korun, loni stála 38 korun. Domácí limonády pak mají za 69 korun, loni se pohybovala cenu lehce přes 50 korun.

„Oproti loňskému roku jsme museli mírně zdražit, jedná se však o korunové položky,“ upřesnila. Párek v rohlíku si zde lidé mohou dát za 38 korun, oproti loňsku podražil o pětikorunu. Langoš letos vyjde 72 korun, loni si ho lidé mohli koupit za 59 korun.

Oproti loňsku je na Sokolské plovárně zvětšené zázemí pro půjčování loďek.

Vstupné zdarma nabízí také Veselské a Vlkovské pískovny, kde návštěvníci platí pouze parkovné. To vychází na 50 korun za auto, po 17. hodině pak na 25 korun. Stejné ceny platily i loni.

Kromě zahnání hladu a žízně v občerstvení na okraji pláže nabízí zázemí možnost si zahrát plážový volejbal, fotbálek či sledovat pravidelná kulturní vystoupení.

„Připravujeme jak středeční promítání kina, tak páteční koncerty místních kapel. V obou případech je vstupné dobrovolné. Během sobotních večerů se konají koncerty známých kapel z Čech i zahraničí, již za standardní vstupné,“ popsal organizátor Luděk Lou Myler.

Občerstvení je dostupné na obou plážích pískoven: na jedné kamenné občerstvení, na druhé pak pojízdný stánek. Pivo si zde návštěvníci koupí za 40 korun, oproti loňsku se cena zvýšila o pětikorunu. Jídlo zde seženou také, například klobása vyjde na 90 korun, loni byla o desetikorunu levnější.

Sezimovoústečtí si horkých dnů mohou naplno užívat na koupališti Pohoda. Základní celodenní vstupné vyjde na 60 korun stejně jako loni, po 16. hodině na 30 korun, oproti loňsku dokonce o desetikorunu zlevnilo.

Děti do 15 let, studenti a senioři platí polovic, děti do 100 cm výšky mají vstup zdarma. „Výšku bereme tak nějak odhadem, kvůli centimetru neděláme problémy. Lidé si u nás mohou dát i občerstvení s širokým výběrem nápojů i jídla,“ uvedl zástupce správce areálu František Zimrman.

Koupání v místě mohou využít také návštěvníci Plané nad Lužnicí, Bechyně, Soběslavi, Chýnova či Mladé Vožice.