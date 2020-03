ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Toto zařízení je od neděle 15. března uzavřeno kvůli pozitivnímu nálezu lékařky Pavly Holíkové z Vlachova Březí. Ta na sociálních sítích uvedla celou anabázi svého onemocnění a vyšetření. Ve svém vyjádření odmítá názory a spekulace, že by se chovala nezodpovědně.

Zprávu o druhém případu získala redakce z optiky, která sídlí v osamoceném objektu v areálu polikliniky. Pracovnice uvést jméno nechtěla. "Máme na dveřích nápis Karanténa kvůli druhému pozitivnímu nálezu u další lékařky z polikliniky. Potřebujeme to zkonzultovat s hygienou. Ale linka je přetížená, nemůžeme se tam dovolat," řekla prodavačka.

V současné době je Poliklinika Strakonice uzavřena a je nařízena její dezinfekce. Objekt má být uzavřen tři dny, kdy ale k opatření dojde, není v tuto chvíli zatím jasné.

Provoz a život ve městě, kde je od neděle 15. března uzavřena poliklinika kvůli nákaze COVID-19, neustal. Je ale výrazně menší.

- výrazně ubylo aut i lidí v centru Strakonic

- markety nejsou přecpané, zásoby potravin jsou dostačující

- přibylo roušek mezi obyvateli, nosí je například také pracovníci již zmíněných marketů

Zavírání školek

Z důvodu preventivního opatření proti šíření koronaviru se po základních školách uzavírají na Strakonicku už i mateřinky. Například ve Strakonicích, Vodňanech a Štěkni se neotevřely pro děti dveře školek už v pondělí 16. března. Další se přidávají od úterý 17. března.

Jednou z nich je i mateřská škola v Cehnicích. „Je to preventivní opatření, na kterém jsme se domluvili se zřizovatelem, tedy s obcí a platit bude do odvolání,“ uvedla ředitelka školy, pod kterou spadá i místní mateřinka, Zuzana Drančáková. Do školky přišlo v pondělí pouze jedno dítě.

V Cehnicích je zrušeno také setkání s rodiči, které se mělo v úterý 17. března konat v místním Infocentru. Rodiče dostanou informace elektronickou cestou.

Od úterý 17. března do odvolání přerušuje provoz i MŠ v Malenicích. „Doufáme, že pochopíte, že jsme vedeni snahou učinit vše pro to, aby vaše děti nepřišly s nákazou do styku,“ uvedl na vysvětlenou ředitel ZŠ a MŠ Malenice Zdeněk Vorel.

Informace o dočasném ukončení provozu mateřinek zveřejňují školy na svých webových stránkách, v některých případech i na stránkách obce nebo města jako zřizovatele.

Podobný případ mákazy u lékaře je i ve Vimperku

Rovněž ve Vimperku na Prachaticku mají již z neděle informaci o pozitivním testu lékařky, která má ordinační hodiny v poliklinice Nad Stadionem 484.