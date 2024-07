Filmové léto je charitativním projektem, jehož výtěžek putuje na Konto bariéry. Jak informovalo vedení města, při červencovém promítání se v Táboře na dobrovolném vstupném vybralo 25 634 Kč, které budou vloženy právě na zmíněné konto.

Sbírka v rámci Kinematografu bratří Čadíku v Táboře je sečtená.

Kinematograf bratří Čadíků zavítá do Tábora ještě jednou, a to od neděle 18. srpna do úterý 20. srpna. Promítat se budou filmy Co jsme komu udělali, Po čem muži touží a Ostrov.