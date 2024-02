Jak připomíná ředitel společnosti Nutriční péče Marek Křibík, úroveň stravování je v sociálních službách stále rozdílná. Poskytovatelé nemají povinnost nastavovat a řešit jej s nutričním terapeutem. „V minulém roce jsme přinesli českým domovům možnost zavést kvalitu stravování a procesů přímé péče pomocí osmi standardů s možností certifikace známky KNP. A právě na galavečeru kongresu APSS ČR se uskuteční předání těchto cen domovům, které kvalitu v oblasti nutriční péče nastavily a úspěšně obhájily,“ vysvětluje Křibík.

Vyvážená strava a standardizované postupy podle Křibíka ovlivňují zdravotní stav klientů. „Nejen kvalitní stravování, ale také dobře nastavené procesy v přímé péči dokážou rázně ovlivnit kvalitu života klientů. V sociálních službách neexistovaly standardy pro poskytování nutriční péče, a proto jsem se rozhodl toto změnit, zmíněnou problematiku přímo řešit a ovlivnit,“ připomněl.

Problém ohledně stravování v pobytových zařízeních pro seniory způsobuje již zmíněný fakt, že profese nutričního terapeuta není v tomto oboru povinná a někteří zřizovatelé stále odborníky na vyváženou stravu nevyhledávají. „Zdravotníci jsou zvyklí na diety z nemocničního prostředí a stejnou představu si přináší i do domovů pro seniory. Ve stravovacím provozu pak pracují kuchaři, kteří si často musí poradit bez možnosti odborné konzultace v otázkách nastavení a výběru diet, které mají připravovat,“ upozornil Marek Křibík.

Mimořádného ocenění se dočkají mimo jiné zaměstnanci domovů Clementas z Mlékovic na Kolínsku a z Janovic na Klatovsku, kde se podařilo například zrevidovat receptury teplé a studené kuchyně tak, aby lépe vyhovovaly potřebám seniorů po stránce výživové i smyslové. Díky tomu získávají klienti a jejich rodiny odpovídající kvalitní a vyváženou stravu zakládající se na spolupráci s nutričním terapeutem.

Sociální pracovníci z celé republiky se sjeli do Tábora

Podle generální ředitelky těchto domovů Renaty Prokešové odborná komise ocenila zejména ucelený systém výživy. „Ten se týká zdravotní i pečovatelské práce, kuchyně, receptur, jídelníčků, nutriční vyváženosti včetně formy podávání, prostředí i servírování doplňkové výživy s důrazem na systém vzdělávání v oblasti výživy na přímé péči ale také podpory našich klientů,“ shrnula s tím, že přípravu na certifikaci připravoval tým lidí po dobu dvou let.

Hodnotitelé uvedli, že domovy Clementas využívají velice dobře software umožňující přesné propočty jídelníčků a práci s dietami. Stejně tak jako mají precizně nastavené procesy spolupráce a péče o klienty v rámci multidisciplinárního týmu, včetně systému, kdy sestra vede domácnosti, tedy jednotlivá oddělení s klienty na patrech.

Domovy se liší ve vybavení i velikosti kuchyně, technologických zdrojích, personálním zajištění, ekonomických aspektech a dalších detailech. V rámci známky KNP je mimo jiné kladen důraz na nutnost spolupráce s nutričním terapeutem. Známka KNP byla úspěšně pilotována ke konci roku 2022. V roce 2023 se do certifikace přihlásilo šest zařízení a další pracují na zavedení standardů do svých provozů. Domovy Clementas v Janovicích a Mlékovicích získaly tuto certifikaci a po dobu dvou let se mohou chlubit uvedenou známkou.