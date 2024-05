Zachránila se. Předstírala, že je mrtvá



Konec války.Zdroj: DeníkBernartice – Osmého května 1945, kdy Evropa slavila ukončení druhé světové války, Bernartice na Písecku postihla tragická událost. V boji s německou jednotkou SS zahynulo 44 lidí – místních obyvatel, dobrovolníků z okolí, příslušníků vládního vojska a vojáků Rudé armády. Mezi mrtvými byla také rodina MUDr. Vlasty di Lotti Kálalové. Kulkami ze zbraní esesmanů byli zabiti manžel Jiří di Lotti a obě děti Drahomila Lydia a Radbor.

Lékařka se zachránila tím, že v kaluži krve předstírala, že je mrtvá. Bernartická rodačka se prosadila jako významná lékařka, mnoho let působila v Iráku, kde v Bagdádu založila a provozovala nemocnici. Exotické klima však nesvědčilo jejímu zdraví, proto se po překonané nemoci vrátila do Bernartic, kde si otevřela ordinaci. Šťastný život se Vlastě di Lotti Kálalové zhroutil během pár minut na samém konci války. Po tragické smrti celé rodiny se však neuzavřela do sebe. Zapojila se do činnosti Mezinárodního červeného kříže a pomáhala především mladým lidem postiženým válkou.