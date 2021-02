„Nevím, jestli si to poslanci uvědomují, ale všechno pak automaticky přepadne na kraje a my budeme muset všechna opatření začít řešit. Bude to velký problém," řekl s tím, že myslet si, že se ztratí nouzový stav a všechno bude v pohodě, je velmi iluzorní.

Návrat k běžnému stavu by znamenal, mimo jiné, i konec pomoci vojáků a hasičů v nemocnicích, kteří by nemohli být uvolňování ze služby, a nejspíš i nárůst pacientů v nemocnicích, jak připustila Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. Týkalo by se to řady dalších mimořádných opatření, včetně nákupu pomůcek. "Například i nákup testů pro testování ve školách by řešil kraj. Neumím si moc představit, jak dlouho by trvala výběrová řízení kvůli zákonným lhůtám," uvedla. "Akutní věci jde řešit okamžitě v rámci nouzového stavu, za běžného stavu dochází k časovým prodlevám, ty jsou ale v pořádku, protože přispívají k vyšší transparentnosti."

I nošení roušek a další protiepidemická opatření by nebylo jak lidem nařídit. „Neumíme je vymáhat, není na to zákon,“ varuje Roithová. „Všechno by bylo na vodě a neumím si představit, jak dlouho by trvalo nastavit jiný mechanismus, který by umožnil totéž, co nouzový stav." Hledání nových právních řešení, jak zajistit organizaci vakcinací, testování ve školách nebo testování pendlerů, by trvalo dlouhé dny, ne-li týdny. Faktické zrušení protiepidemických opatření by znamenalo katastrofu i pro už tak přetížené nemocnice.

"S šířící se britskou mutací je absurdní si myslet, že nám budou klesat počty nakažených, zrovna jsme řešili překlad deseti pacientů z jiných krajů k nám," říká šéfka jihočeských nemocnic. "Podíváme-li se na epidemiologickou situaci v ostatních krajích, zhoršila se nejen v Karlovarském a Královéhradeckém, ale i v sousedním Plzeňském, dobře na tom je ještě Vysočina, Zlínský kraj… A týká se to i obsazenosti nemocnic, která má určité prodlení. A řešit do toho žaloby na porušení osobních práv kvůli rouškám, to opravdu nikdo nepotřebuje."

Na druhou stranu rozumí těm, kteří mají problém s prodlužováním nouzového stavu, a mrzí ji, že vláda nedokáže komunikovat a rozhodovat přesvědčivě. "Nedůvěra působí jak na veřejnost, tak na politiky. Pokud se někdo z opozice za nouzový stav postaví, dostane se do nezáviděníhodné pozice, protože hájit některé vládní kroky není opravdu snadné," uzavřela.